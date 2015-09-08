Congresistas de Antioquia se comprometen con derecho a la salud
Los parlamentarios antioqueños buscarán propuestas para agilizar el flujo de los recursos administrados por Fosyga.
Diez congresistas de la bancada antioqueña se comprometieron durante un conversatorio liderado por la Alianza "Somos 14 más 1", a construir una propuesta conjunta que permita el flujo efectivo de recursos a los hospitales y clínicas afectadas por la cartera morosa que tienen las EPS y el Gobierno Nacional, que asciende a 1.5 billones de pesos.
Durante el encuentro realizado en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación, los voceros de la Alianza Somos 14 más 1 expusieron ante los Senadores y Representantes a la Cámara, los problema de flujo de recursos, que atenta contra el derecho fundamental a la salud, razón por la cual es necesario trabajar conjuntamente por una respuesta oportuna y efectiva por parte del Gobierno.
Debido al compromiso de los Representantes de las Comisiones económicas del Congreso de la República, se abrió el espacio a los voceros de la Alianza Somos 14 más 1 a participar, hoy en la discusión del proyecto de ley sobre el presupuesto general de la nación del 2016, en las comisiones tercera y cuarta.
De la misma manera, se acordó trabajar en propuestas constructivas y herramientas para agilizar el flujo de los recursos administrados por el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Fosyga y mejorar la labor de control de la Superintendencia de Salud, de tal manera que los recursos existentes lleguen real y oportunamente a las entidades prestadoras de salud.