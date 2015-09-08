Congresistas de Antioquia se comprometen con derecho a la salud

Diez congresistas de la bancada antioqueña se comprometieron durante un conversatorio liderado por la Alianza "Somos 14 más 1", a construir una propuesta conjunta que permita el flujo efectivo de recursos a los hospitales y clínicas afectadas por la cartera morosa que tienen las EPS y el Gobierno Nacional, que asciende a 1.5 billones de pesos.

Durante el encuentro realizado en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación, los voceros de la Alianza Somos 14 más 1 expusieron ante los Senadores y Representantes a la Cámara, los problema de flujo de recursos, que atenta contra el derecho fundamental a la salud, razón por la cual es necesario trabajar conjuntamente por una respuesta oportuna y efectiva por parte del Gobierno.

Debido al compromiso de los Representantes de las Comisiones económicas del Congreso de la República, se abrió el espacio a los voceros de la Alianza Somos 14 más 1 a participar, hoy en la discusión del proyecto de ley sobre el presupuesto general de la nación del 2016, en las comisiones tercera y cuarta.

De la misma manera, se acordó trabajar en propuestas constructivas y herramientas para agilizar el flujo de los recursos administrados por el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Fosyga y mejorar la labor de control de la Superintendencia de Salud, de tal manera que los recursos existentes lleguen real y oportunamente a las entidades prestadoras de salud.