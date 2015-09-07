Baloto por 3.500 millones de pesos volvió a caer en Medellín

Medellín

Otro apostador colombiano es el feliz ganador del juego de azar Baloto por 3.500 millones de pesos, al conseguir el premio con los números 3, 13, 27, 40, 43 y 44 en la ciudad de Medellín.

El billete ganador del Baloto fue vendido en el supermercado Carulla Pinar del Río, en el barrio El Poblado, sur de la capital de Antioquia.

Para el juego del fin de semana, se hicieron 485 mil apuestas en más de 12.400 puntos de venta en todo el país.

“Además de los ganadores del gran acumulado multimillonario de Baloto, hubo 1.294.560 ganadores de premios de 5, 4 y 3 aciertos de Baloto Revancha en este sorteo para un total de $ 14.047 millones de pesos en premios secundarios”, indicó la empresa Baloto por medio de un comunicado.

En Antioquia, el premio mayor del juego de azar ha ganado en siete oportunidades. Un mes atrás, un apostador ganó 15.000 millones de pesos, con un billete que compró en una droguería en el centro de Medellín.

Ahora, el premio acumulado arranca en 2 mil millones de pesos y la Revancha continúa en 10 mil 300 millones.