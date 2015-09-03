Ofrecen recompensa para encontrar al niño desparecido en Santa Rosa de Osos

Medellín

La Alcaldía del municipio de Santa Rosa de Osos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con el paradero de un padre que rapto su hijo tras asesinar a la abuela y bisabuela.

El secretario de gobierno de la localidad del norte de Antioquia, Sergio Antonio Suárez, explicó a Caracol Radio que los operativos continúan en algunos sitios estratégicos para recuperar el menor y capturar al padre de familia.

"Estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa para quien nos dé información exacta y verídica del paradero tanto del niño como del homicida. Los operativos siguen, nosotros tenemos ya información y el CTI está adelantado las labores para que ojalá el menor pueda estar de nuevo en su casa", confirmó el señor Sergio Suárez.

El cómplice del homicidio fue capturado y enviado a la cárcel por los delitos de feminicidio, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Según la investigación, el padre venía disputando la patria potestad del menor, pero antes de algún falló de las autoridades correspondientes, decidió llevárselo por la fuerza, tras asesinar a dos de familiares de su excompañera, que se oponían a que se lo llevara.