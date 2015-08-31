Denuncian batidas de la guardia venezolana contra colombianos en Caracas

Según la alcaldesa metropolitana de Caraca encargada, Helen Fernández, la guardia venezolana estaría haciendo batidas en varios estados incluyendo la capital, donde se habrían localizado y posteriormente deportado varios colombianos.

"Nosotros estamos continuamente en los barrios y me tocó ir a un sitio muy pobre y cuando llegué habían no menos de 300 funcionarios de la guardia nacional antimotines. Yo dije va a pasar algo acá, al día siguiente me di cuenta que habían entrado a la iglesia y deportado a cinco colombianos que llevaban en la ciudad años", afirmó la señora Fernández.

La alcaldesa lamentó el cierre de frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro y les pidió perdón a los colombianos por lo que ella considera la violación de los derechos humanos de los habitantes de la zona de frontera.

La denuncia la hizo en la instalación de "Cities for Life" que se desarrolla en Medellín, donde le perdió a los colombianos ser fuertes frente a las políticas representativa del gobierno de Maduro.

"Venimos de parte de todos los venezolanos a darles un abrazo fraterno a los colombianos y decirles que así como nosotros llevamos 16 años resistiendo que Colombia resista, que va abrir las puertas de los presos políticos y la frontera para el bien de los pueblos hermanos", aseguró la alcaldesa.

Por ultimo abogó por la unión de los pueblos de ambas naciones y así superar esta crisis generada por el gobierno venezolano.