Lluvias afectan labores de desminado en la vereda Orejón de Briceño

Las intensas lluvias de los últimos días en la vereda Orejón del municipio de Briceño, Antioquia han afectado las labores del desminado humanitario que se adelanta por parte de la guerrilla de las Farc y soldados del Batallón de desminado.

La comunidad reportó en Caracol Radio, que las lluvias se presentan con constancia desde el mediodía hasta la noche con fuertes vientos y en ocasiones con rayos, por lo cual las tareas en campo deben ser suspendidas, según lo establecido en los protocolos de seguridad.

"Aquí se está presentando un invierno muy fuerte y el invierno es riesgoso en ese trabajo y nosotros le hemos pedido al grupo que esta desminando que tome todas las precauciones necesarias para evitar afectaciones", indicó uno de los habitantes de la zona.

El comandante de la séptima división del ejército, general Leonardo Pinto Morales, señaló a Caracol Radio que las lluvias bloquean el buen desempeño de la eliminación de los artefactos explosivos.

"La lluvia puede facilitar que se active una mina antipersona, desvía la atención de los detectores de metales, le quita al perro la facilidad de olfatear el explosivo en el campo, de manera que eso limita muchísimo", detalló el oficial en diálogo con Caracol Radio.

Precisó además que Antioquia es una de las zonas del país donde más rayos caen por lo que el municipio de Briceño es susceptible a un incidente por las condiciones climáticas.