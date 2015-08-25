Empresa Metro de Medellín admite que están trabajando al límite

Debido al aumento de usuarios en el Metro de Medellín, que superan los 840 mil diarios, la gerente general de la empresa masivo de transporte, Claudia Patricia Restrepo Montoya, reconoció que el sistema está trabajando al límite del servicio.

"La afluencia se está incrementando fuertemente, teníamos 800 mil, pero tuvimos 911 mil el 6 de agosto y de ahí en adelante diario manejamos 845 mil usuarios, por lo que esa situación está resintiendo en horas picos la comodidad de los usuarios. Como todos los sistemas de transporte presentan fallas que desafortunadamente que como estamos trabajando en nuestro límite, al estar trabajando en el límite no tenemos como reponer un tren cuando falla y eso obviamente lo resiente el usuario", expresó en Caracol Radio, Claudia Patricia Restrepo Montoya.

La Gerente del Metro pidió paciencia y trabajo conjunto a los usuarios, debido a que además de la falla que pueda reportar el sistema, el inadecuado uso del sistema masivo empeora la situación al punto de llevar a evacuar los trenes.

"Lo más delicado es que por la impaciencia de los usuarios en un momento determinado, donde empiezan a obturar botones y bloquean el tren. Se bloquea el sistema eléctrico, entonces solicitarle usuarios que acaten los llamados de los funcionarios. Sabemos que debemos mejorar la comodidad, el Metro hace un esfuerzo para mejorar flota y capacidad, pero mientras pasa eso todos trabajar en conjunto y no hacer usos inadecuados que bloquean y empeoran el sistema", expresó la señora Restrepo Montoya en Caracol Radio.

Plan de Contingencia

Aunque desde su llegada a la administración del Metro de Medellín, Claudia Patricia Restrepo Montoya, viene adelantando una serie de estrategias para mejorar el servicio, la compra de trenes, será la solución estructural a esta situación de inconformidad de los usuarios.

Sobre cómo opera hoy el Metro, la Gerente explicó: "Nosotros hoy estamos operando con una flota de 55 trenes, nos acabó de llegar el tren 56 y lo tenemos en estos momentos en alistamiento pensando que podemos entrarlo en unos 15 días y esperamos que lleguen dos más rápidamente".

Además explicó que: "hoy de las 55 unidades que tenemos disponibles, 52 están dando servicio y sólo para darles un referente en el mes de abril el Metro estaba operando con 48 y aumentamos a 52. Pero no podemos más capacidad en el uso, porque las tres están en mantenimiento obligado y son imposibles de incorporar en el sistema".

Advierte que la llegada de más trenes hará que mejore sustancialmente el servicio a la comunidad.

"La llegada de tres unidades, al menos una de manera definitiva entrará aumentar el flujo y las otras entraran en algunas horas picos y en algunos tiempos, no siempre, porque hoy tenemos muy apretado todo el sistema y debemos darle un poco más de viabilidad. Vamos avanzando en la solución estructural que es la adquisición de 20 unidades adicionales, ya empezamos la compra de 4 trenes con recursos Metro y esperamos la entrada de los recursos del crédito que esta todo aprobado, pero que falta el ingreso definitivo al Metro para poder hacer las coberturas por tasa cambiaria".

Los nuevos trenes se esperan este iniciando la llegada de esos 16 trenes en los meses de julio y agosto del año 2016