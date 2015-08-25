Firman convenio para titulación de predios de nueve municipios de Antioquia

Medellín

Antioquia es el departamento más beneficiado del país con el acuerdo firmado entre la Superintendencia de notariado y registro y la Unidad de consolidación territorial de la presidencia de la república para la legalizar predios de algunas de las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país.

En total son nueve municipios, en este departamento, en los que se cumplirán los procesos de formalización y titulación de propiedad que según el superintendente Jorge Enrique Vélez García, se desarrollarán casi en el 50 por ciento de los predios rurales y urbanos de cada una de las localidades.

“Realmente no hay titulación ni en la parte urbana, ni rural entonces este acuerdo nos ha permitido hacer un diagnóstico para proceder con nuestras unidades móviles a realizar estas titulaciones”, confirmó el señor Vélez García.

Los predios de Nechi, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, Taraza, Valdivia, Anorí, Briceño, e Ituango, estarían recibiendo la titulación en el próximo mes, y en algunos casos, se podría tardar hasta seis meses.

“En estos municipios casi el 50% de los territorios no tienen títulos, entonces serán bastantes las familias beneficiadas”, concluyó el superintendente de notariado y registro.