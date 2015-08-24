Nace en Antioquia el colectivo Matiz Conservadores en serio!

Dirigentes políticos, líderes sociales y culturales, dieron paso a la nueva matiz conservadora en Antioquia, llamada ¡Conservadores en serio!.

Aunque afirman que debido a las diferencias que tienen con las directivas del Partido Conservador en Antioquia, decidieron darle otra opción a la ciudadanía para que se exprese y trabaje políticamente.

Afirman que este matiz no tiene jefaturas, pero es liderada por el exdirector de Área Metropolitana del Valle del Aburrá, Carlos Mario Montoya Serna y por el congresista Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, quienes advirtieron que no se han separado de su partido, ni renunciado a la colectividad.

“Seguimos perteneciendo al Partido Conservador, aunque estamos en la estructura del partido conservador; sin embargo, consideramos que hay procedimientos al interior del Partido Conservador antioqueño, que no identifica lo que nosotros creemos y queremos de la política”, explicó el médico Montoya Serna, al presentar las características de este colectivo.

Agregó que esperan de la política una expresión y una actividad seria, coherente, al parecer para referirse –sin mencionarlo- a lo ocurrido con la escogencia del candidato a la Gobernación de Antioquia, cuya decisión recayó en la excontralora de Bello, Eva Inés Sánchez Cortés, quien luego renunció a esa candidatura, y dejó a los demás aspirantes sin margen para inscribirse ni solicitar aval del partido.

“Por eso iniciamos este ejercicio de hacer una política conservadora seria, seguir insistiendo en que tenemos que cambiar métodos o sino seguiremos siendo una fuerza minoritaria, arrimada en todos los procesos electorales, fuerza que no lograra nunca opción de poder”, reiteró el señor Montoya Serna.

Lo describieron como un movimiento ambiental, movimiento de paz, que acompaña la búsqueda de la paz, y que respalda a 23 candidatos a las Alcaldías en el departamento, dos al concejo de Medellín, uno a la Asamblea y un candidato a Gobernación de Antioquia.

“Quince candidatos propios de este matiz a alcaldías municipales en todo el departamento de Antioquia, ocho candidatos que acompañamos de coalición. Para la Alcaldía de Medellín acompañamos a Gabriel Jaime Rico. Tenemos dos candidatos al Concejo de la ciudad que son Carlos Bayer y Álvaro Múnera, un candidato a la Asamblea, John Jairo Berrío López, 230 candidatos a concejos municipales y más de 30 candidatos a las Juntas Administradoras Locales”, puntualizó el exaspirate a la Gobernación de Antioquia.

Aunque no han definido y revelado el candidato que apoyarán a la Gobernación de Antioquia, Caracol Radio pudo establecer que el respaldo sería para el exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, candidato liberal.