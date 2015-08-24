Gobierno de Medellín puso en funcionamiento puente los Balsos en El Poblado

Medellín

Con el compromiso de culminar las obras que se encuentran en ejecución en El Poblado y que hacen parte del Plan de Valorización se hará este lunes la habilitación del puente de intercambio vial de la Transversal Superior con la Loma de los Balsos.

Este puente es una de las más importantes obras de El Poblado, debido a que mejorará ostensiblemente la movilidad de manera directa en esa comuna 14 y que al mismo tiempo buscan impactar la movilidad vehicular de toda la ciudad.

De esta manera, la comunidad en general, y principalmente la que pertenece a la zona de influencia, empezará a beneficiarse del objetivo principal de la obra que es mejorar la fluidez vehicular sobre la Transversal Superior.

En este acto, programado para las 8 de la mañana estarán el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, estará acompañado por el secretario de Infraestructura Física, Javier Darío Toro Zuluaga y del director del Fondo de Valorización de Medellín, Luis Alberto García Bolívar.