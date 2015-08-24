24 docentes de Ituango fueron amenazados confirma el gobierno de Antioquia

Medellín

Un grupo de 24 docentes, ganadores del derecho a ocupar plazas de escuelas y colegios en el municipio de Ituango, fueron amenazados por delincuentes, al parecer de bandas criminales, confirmó la gobernación de Antioquia, cuyas dependencias adelantaron los trámites para proteger la vida de los educadores.

Según la denuncia instaurada, grupos armados ilegales de la zona del norte de Antioquia manifestaron que los docentes: ‘no eran bienvenidos, tanto en las zonas rurales, como en las urbanas’.

Las amenazas llegaron a través de llamadas telefónicas y en panfletos a las instalaciones de las instituciones educativas, en estos últimos daban un plazo de máximo 48 horas para abandonar la localidad.

Los docentes por temor al peligro que pendía sobre sus vidas salieron de la zona y esperan las gestiones para su reubicación en otros planteles.

El secretario de educación departamental, Felipe Andrés Gil Barrera consideró que "es difícil construir la paz cuando no se permite que las maestras y los maestros lleguen a las escuelas rurales".

Las autoridades indicaron que en esa zona inicialmente fueron nueve los profesores amenazados, por lo que fueron trasladados, días después otro grupo de quince docente recibieron las mismas intimidaciones.

Los investigadores judiciales y policiales avanzan en las pesquisas para esclarecer la identidad del grupo armado responsable de las amenazas hechas en tres corregimientos y trece veredas del municipio de Ituango.