Lluvias podrían retrasar búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

Medellín

La Asociación mujeres caminando por la verdad, que agrupa a las víctimas de La Escombrera, manifestó su preocupación porque no se ha construido el techo en el polígono uno como estaba previsto, para agilizar las tareas de búsqueda y no sean entorpecidas por las lluvias.-

La vocera de las víctimas, Luz Elena Galeano, aseguró a Caracol Radio que mientras el verano se sostenga, las tareas de excavación avanzarán con celeridad, pero si llueve se retrasarán las operaciones.

"El proceso sí avanza, lo que pasa es que están incumpliendo con el techado para las posibles lluvias; se había ofrecido techar el polígono uno y eso no se ha hecho, y veo que va a llover y eso va generar un percance con eso. Empieza a llover y no les han techado el polígono eso generará retrasos, porque si las aguas se están no pueden laborar", afirmó la líder de las víctimas a Caracol Radio.

Las tareas de excavación ya suman 20 días y hasta el momento no ha sido hallado ningún resto humano; aunque las autoridades desde el principio manifestaron que por la cantidad de escombros, los primeros resultados se demorarían en observarse.