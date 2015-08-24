Inmensa alegría en Urabá por el bicampeonato de Caterine Ibargüen

Medellín

En una inmensa felicidad se encuentra en Apartadó, la familia de la bicampeona mundial del salto triple, Caterine Ibargüen, quien logró la medalla de oro en los Campeonatos Mundiales de Beijing, China, con un salto de 14,90 metros.-

Sus familiares residentes en la zona de Urabá mantuvieron la expectativa y la plena confianza en que la deportista colombiana ganaría por segunda ocasión la presea dorada en el estadio olímpico del Nido del pájaro, y reunidos en el municipio de Apartadó, celebraron con inmensa alegría el logro de la atleta.-

Rodeada de familiares y amigos de Catherine Ibargüen, doña Ayola Rivas, abuela de la bicampeona mundial del salto triple, se declaró plena de la felicidad por los nuevos éxitos obtenidos por la deportista antioqueña en este campeonato mundial de atletismo.-

"Muy felices, mucha bulla, gracias a todo Colombia, a los técnicos que la han acompañado y gracias a Dios que es el primero. Contentísima, imagínese, bien, bien, la vi bien; eso era de ella porque Dios se lo regaló, estamos muy felices en Apartadó", dijo a Caracol Radio la señora Rivas en cuanto concluyó la última intervención de la atleta colombiana.-

Su tía Luz Mary Ibargüen también expresó a Caracol Radio el orgullo y felicidad de su familia por el nuevo título mundial de Catherine Ibargüen, en el Salto triple de los campeonatos mundiales.-

"Hoy es la campeona y muchas gracias a Dios por habernos dado esa medalla nuevamente; estamos contentos; felices, muy felices, gracias, Dios mío, por darnos esa oportunidad. Vamos a celebrar con mucha mesura y tranquilidad, porque los triunfos son para gozar pero sanamente. Antes de la competencia dijo que estaba tranquila, que no nos preocupáramos y que estaba Dios", manifestó la señora Ibargüen.

La atleta colombiana Caterine Ibargüen se concentrará en su preparación para lograr la medalla de oro y el título de su especialidad, el salto triple, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.