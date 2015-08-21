Crean en Medellín una App que evitaría filas en los supermercados‏

Medellín

Estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional sede Medellín crearon una aplicación que permitirá a los clientes empacar y registrar sus productos sin necesidad de hacer fila en un supermercado.

Los estudiantes de ingeniería de la Nacional José Julián Hurtado Castellanos, Estéfany Carmona, Nataly Castrillón y Sebastián Flórez diseñaron por primera vez en Colombia esta herramienta que busca reducir el desgaste y la impaciencia de los consumidores en estos espacios comerciales.-

“Aunque todavía no tiene un nombre oficial, se ultiman detalles para su pronta salida al mercado en el país”, explicó la Universidad.

Añadió que el estudio de mercado que ha hecho este grupo de jóvenes emprendedores, pioneros en el país con esta propuesta, ha demostrado que la idea tendría una gran acogida, como ha sucedido con otras versiones de esta aplicación puestas en marcha en Estados Unidos e Inglaterra.

“Muchas personas nos han dicho que prefieren empacar y registrar sus productos, en vez de hacer cola”, aseguró Estefany Carmona, estudiante de último semestre de Ingeniería de Sistemas e Informática.

De acuerdo con los creadores y diseñadores, la aplicación convierte a los teléfonos inteligentes en una especie de escáner que registra los productos que el mismo usuario va empacando. Así se va generando un listado con los elementos adquiridos, los cuales se verían reflejados en la factura.

Una vez finalizado este proceso, el aplicativo genera un código de pago que se le entrega al cajero, quien lo ingresa a la versión web de la aplicación y así genera la factura, la cual deberá ser cancelada en la caja.

El reto de los futuros ingenieros es convertir este proyecto de software en una unidad de negocio, para lo cual esperan el impulso de la empresa privada.

“Esta podría ser nuestra transición a la vida laboral”, confiesa José Julián Hurtado, al advertir que este software también podría aplicarse al sector salud.

Los costos del proyecto para un supermercado de tamaño estándar serían de 5 millones de pesos, respecto al desarrollo de la aplicación, y de 45 millones de pesos destinados a la instalación de sensores y al etiquetado de productos.