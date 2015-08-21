Alias Peluca fue condenado a 26 años de cárcel por homicidio atroz

A 26 años y 7 meses de prisión, fue condenado el exparamilitar Iván Darío Restrepo Álvarez, alias Peluca o La Mula por el asesinato de un campesino en el municipio de Dabeiba.

El 15 de noviembre de 1998, miembros del Bloque noroccidente antioqueño de las autodefensas, bajaron de un bus al labriego Fidelino Puerta, lo torturaron, balearon y frente al resto de pasajeros lo fusilaron, desmembraron y sus restos dejados sobre la vía.

Alias Peluca aceptó los cargos que le formuló un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, por los delitos de secuestro simple agravado, tortura y homicidio agravado.

Por los mismos hechos y delitos ya fue condenado a 20 años de prisión, Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, máximo cabecilla de la citada fracción paramilitar, quien también se acogió a sentencia anticipada para obtener rebaja de pena.

El pasado 14 de agosto fue capturado en Betulia por miembros del CTI y la Policía Nacional, Octavio Cartagena Benítez, alias Gabriel Paraco, presunto coautor material en este crimen.