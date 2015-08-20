Disturbios y heridos dejó la marcha de la salud en Medellín

Medellín

Varios manifestantes heridos y lesionados dejó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía al tratar de contener a los médicos y empleados de clínicas y hospitales públicos y privados de Antioquia, que participaban en una marcha del sector salud.

Según la Mesa Nacional de Defensa a la Salud, la marcha, que había partido del parque de Los Deseos y se dirigía hacia el centro administrativo La Alpujarra, pero la fuerza pública trató de impedir la circulación por la Avenida Oriental hacia la calle San Juan y la Alpujarra.

Los roces entre manifestantes y policías dejaron varias personas heridas y lesionadas que recibieron atención en centros asistenciales de la ciudad.

Uno de los hechos más graves fue el del médico y gerente de contratación de la IPS Universitaria, Juan Edgar Marín, quien recibió en la cara el golpe de una pipeta de gases lacrimógenos, y debió ser atendido por un cirujano plástico y permanece en observación para ser evaluado por un otorrino.

El médico consideró el ataque como injustificado por el carácter pacífico de la manifestación, y advirtió que hubo uso excesivo de la fuerza por la policía antimotines.

“Nosotros avanzamos pacíficamente, con los brazos en alto, pero la policía arremetió y comenzó a disparar los gases y una pipeta me golpeó en el rostro", relató a Caracol Radio, el médico Juan Edgar Marín.

El gerente de contratación de la IPS universitaria anunció que instaurará una acción legal contra la policía por la lesión que le causaron en el rostro, pues la marcha era pacífica y con las manos en alto para mostrar el estado de indefensión en que se encontraban.

Además, el Representante a la Cámara Víctor Javier Correa anunció que ante la Procuraduría presentará una queja disciplinaria para que inicie investigación contra los funcionarios que participaron en esos hechos.