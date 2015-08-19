En disturbios terminó marcha por la salud en Medellín

Medellín

Varios manifestantes heridos y lesionados dejó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía al tratar de contener a los médicos y empleados de clínicas y hospitales públicos y privados de Antioquia, que participaban de una marcha para exigir el pleno derecho a la salud y visibilizar la crisis financiera que padecen.

Según la Mesa Nacional de Defensa a la Salud la marcha que había partido del parque de Los Deseos y se dirigía hacia el centro administrativo La Alpujarra fue reprimida por la fuerza pública violando el derecho a la movilización.

A consecuencia de los roces entre manifestantes y policías hubo varias personas heridas y lesionadas que están siendo atendidas en centros asistenciales de la ciudad.

Durante la marcha de la crisis de la salud hubo disturbios. Ampliar Durante la marcha de la crisis de la salud hubo disturbios. Cerrar

Uno de los casos más graves es el del médico Gerente de Contratación de la IPS Universitaria, Juan Edgar Marín, quien fue golpeado por una pipeta de gases lacrimógenos en la cara, y debió ser atendido por cirujano plástico y permanece en observación para ser evaluado por un otorrino.

El médico declaró el ataque como injustificado y consideró que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antimotines: “ Nosotros avanzamos pacificamente con los brazos en alto pero la policía arremetió y comenzó a disparar los gases y una pipeta me golpeó en el rostro”.

El gerente de contratación de la IPS universitaria indicó que instaurará acción legal contra la policía por la lesión que le causaron en el rostro, pues la marcha era pacífica y con las manos en alto para mostrar el estado de indefensión en que se encontraban.