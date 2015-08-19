El cese unilateral se ha cumplido en cinco departamentos del país

Medellín

A un día de cumplirse un mes desde que la guerrilla de las Farc inició el cese unilateral al fuego, el Frente amplio por la paz, la Constituyente por la paz y la Red universitaria por la paz confirmaron que según la veeduría que se ha desarrollado en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Risaralda y Caldas se ha cumplido.

“A la fecha podemos dar un parte muy positivo de las partes, tanto del cumplimiento de las Farc con el cese unilateral, como por parte del gobierno con el compromiso del desescalamiento de las confrontaciones armadas”, confirmó Alfonso Insuasty Rodriguez, docente investigador y vocero de las organizaciones veedoras.

Destacó que después de viajar a la Habana, Cuba y reunirse con los negociadores para iniciar la veeduría del proceso, descubrieron varias amenazas al cese de hostilidades, entre ellas, la presencia de otros actores armados en los mismos lugares donde las Farc han tenido presencia.

“La presencia del ELN en las zonas donde también hace presencia las Farc y con quien no se ha llegado a un proceso de negociación formal, también la presencia de bandas criminales en ciertas zonas y donde hay operativos militares y pueden generar confusiones a la hora de hacer informe de cumplimiento del cese”, detalló el investigador.

Hoy las organizaciones sociales harán una vídeo conferencia con la comisión de paz en Cuba para entregar un informe detallado de la iniciativa de las Farc que esperan se convierta en un futuro cercano en un cese bilateral al fuego.