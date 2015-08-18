Reacciones dividas por mecanismo de refrendación estudiado en La Habana

Medellín

Los últimos pronunciamientos de Humberto de la Calle Lombana, Jefe del equipo negociador en la Habana, Cuba generó reacciones dividas en Antioquia porque hasta el momento no se ha estudiado el mecanismo de refrendación de los acuerdos que se alcanzarían.

Luis Guillermo Pardo, Vocero por la paz en Antioquia y desmovilizado del M-19, sostuvo que esta discusión debe ser de agenda privada entre el gobierno y las Farc.

“En este caso hay que buscar una intermediación entre el gobierno y las Farc, debe irse madurando en un debate, al interior de La Habana, entre otras cosas porque no es mandato constitucional refrendar un acuerdo de paz”, consideró el vocero.

El señor Pardo agregó que cualquier mecanismo es válido siempre y cuando este consolide los acuerdos alcanzados en Cuba.

Por su parte la bancada antioqueña del Centro Democrático subrayó que las declaraciones de Humberto de la Calle son una muestra de la improvisación de los diálogos.

Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, insistió en que el gobierno no tiene claridad sobre cómo se va refrendar el proceso y por eso tira ideas sueltas a la opinión pública.

“A uno le preocupa la falta de seriedad del gobierno en temas vitales como este, uno lo que siente es que viven tirando globos para ver cómo reacciona la opinión pública”, cuestionó la política antioqueña.

Agregó que es necesario que el gobierno defina y explique rápidamente cuál sería el mecanismo elegido para refrendarlo.