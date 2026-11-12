“Hemos vivido de cerca las dificultades de parte de las dos familias”: gobernador de Arauca

Tras la liberación de los funcionarios Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, por ELN, el gobernador de Arauca se pronunció en el Noticiero del Medio Día, comentó que “es un día histórico para nuestro departamento, para nuestro país, 18 largos meses en los cuales el gobierno departamental ha insistido recurrentemente a través de los mecanismos que tenemos a nivel internacional y el apoyo de los organismos nacionales, el apoyo de la diosa y de Arauca y hoy celebramos esta importante noticia”.

Además recalcó la importancia y el papel que la Defensoría del Pueblo tuvo apenas se supo que los iban a liberar, la Fiscalía General de la Nación y la Arquidiócesis en cabeza del monseñor.

“Muy pronto tener la oportunidad de saludar personalmente a estos dos grandes hombres que resistieron durante mucho tiempo y que nunca perdieron la esperanza, que nunca perdieron la fe y bueno, debo darle gracias a todos, a todos los organismos internacionales, especialmente la diócesis de Arauca, que siempre estuvo muy activa a la Fiscalía General de la Nación y cabeza de nuestra Fiscal General de la Nación”.

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