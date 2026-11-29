El Deportivo Independiente Medellín y Once Caldas se enfrentarán este domingo 29 de noviembre en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 6:30 PM, en el estadio Atanasio Girardot.

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El equipo antioqueño llega con la necesidad de recuperarse, después de perder 2-1 frente a Atlético Nacional en el clásico paisa. Los dirigidos por Amaranto Perea comenzaron esta fase con una victoria 1-0 ante Santa Fe, pero la derrota en la segunda jornada los dejó con tres puntos en el Grupo A.

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Por su parte, Once Caldas atraviesa un momento complicado. El conjunto de Manizales viene de caer 3-0 frente a Santa Fe en El Campín y todavía no consigue una victoria en los cuadrangulares. Actualmente suma un punto, producto del empate sin goles ante Atlético Nacional en la primera fecha.

Fecha y hora de Independiente Medellín vs Once Caldas

Fecha: Domingo 29 de noviembre

Hora: 6:30 PM hora local

Lugar: Atanasio Girardot, Medellín