El salario mínimo en Colombia para 2027 comienza a definirse en medio de las discusiones entre el Gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras sobre el porcentaje que debería aumentar el ingreso de los trabajadores.

La negociación parte del incremento del 23 % decretado para 2026 durante el Gobierno de Gustavo Petro, que dejó el salario básico en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte de $249.095.

Ahora, los sectores involucrados deberán evaluar factores como la inflación, la productividad y el comportamiento de la economía para establecer el nuevo ajuste.

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¿Hasta cuándo hay plazo para definir el salario mínimo de 2027?

La negociación formal comenzó el viernes 27 de noviembre, con la participación de la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, representantes de las centrales obreras y cinco gremios empresariales: la Andi, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Asobancaria, Acopi y Fenalco.

Durante la primera reunión, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó los indicadores de crecimiento económico, empleo e ingresos laborales que servirán como referencia para las discusiones. Las propuestas de incremento de los diferentes sectores se conocerán el 10 de diciembre.

Aunque el primer plazo legal vence el 15 de diciembre, la mesa podrá continuar sus deliberaciones si persisten las diferencias. El cronograma contempla una última sesión de concertación el 23 de diciembre. Si tampoco se consigue un acuerdo, el Ejecutivo deberá preparar el decreto correspondiente y establecer el porcentaje de aumento antes del 30 de diciembre.

De acuerdo con la Ley 278 de 1996, cuando no se alcanza un consenso en el primer plazo, las partes que mantienen diferencias deben presentar por escrito sus argumentos dentro de las siguientes 48 horas.

Este es el calendario de negociación del salario mínimo 2027

Las fechas establecidas para definir el incremento salarial durante diciembre son:

9 de diciembre: la mesa revisará los indicadores de inflación y las perspectivas económicas.

la mesa revisará los indicadores de inflación y las perspectivas económicas. 10 de diciembre: empresarios, sindicatos y representantes de los pensionados presentarán sus propuestas.

empresarios, sindicatos y representantes de los pensionados presentarán sus propuestas. 15 de diciembre: vence el primer plazo legal para alcanzar un acuerdo.

vence el primer plazo legal para alcanzar un acuerdo. 23 de diciembre: está prevista la última sesión de concertación.

está prevista la última sesión de concertación. 24 de diciembre: si no hay consenso, el Gobierno preparará el proyecto de decreto.

si no hay consenso, el Gobierno preparará el proyecto de decreto. 30 de diciembre: fecha límite para establecer el incremento por decreto.

fecha límite para establecer el incremento por decreto. 1 de enero de 2027: entrará en vigor el nuevo salario mínimo.

¿Cuánto proponen aumentar el salario mínimo de 2027?

Las primeras posiciones de los sectores involucrados evidencian diferencias sobre el porcentaje que debería aplicarse.

María Elena Ospina, presidenta de Acopi, anticipó que la propuesta de los gremios deberá ubicarse en un solo dígito. Además, indicó que esperan presentar una cifra conjunta el 10 de diciembre, una vez se conozca la inflación de noviembre.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, había planteado que el incremento no superara el 7 %, bajo un escenario de inflación cercana al 6,3 % o 6,4 %. De aplicarse ese porcentaje, el salario básico pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.873.468 mensuales.

Desde las centrales obreras, Nelson Alarcón, presidente de la CUT, defendió el aumento del 23 % aplicado en 2026 y anunció que las organizaciones sindicales presentarán una propuesta unificada el 10 de diciembre.