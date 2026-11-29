Yamit Noé Hurtado planteó alternativas de recaudo para el Gobierno Nacional y cuestionó que se aumente la carga tributaria a la clase media, los sectores populares y el campesinado. (Foto vía Getty Images) / krisanapong detraphiphat

Boyacá

El representante a la Cámara por Boyacá, Yamit Noé Hurtado, anunció que no respaldará el incremento del impuesto a la cerveza contemplado en la ley de rescate fiscal que tramita el Gobierno Nacional y aseguró que ya ha presentado cinco proposiciones para buscar que se retiren los artículos que contemplan este gravamen. El congresista advirtió que la medida tendría repercusiones en la economía de los tenderos, los campesinos, los trabajadores de la industria cervecera y los productores artesanales.

En diálogo con Caracol Radio, Hurtado explicó que su posición se fundamenta en las conversaciones que ha sostenido con comunidades, comerciantes y tenderos en diferentes ciudades del país. “Precisamente, llevamos ya un sinnúmero de actividades escuchando a nuestra gente y a la población. En el marco de esta ley de rescate, escuchamos a la ciudadanía en Bogotá, precisamente en el Congreso de la República. Ayer estuvimos en Barranquilla, analizando el tema y escuchando a la gente, a los tenderos y a los comerciantes. Hoy estuvimos en una reunión de AsoComunales, en el municipio de Nuevo Colón, invitados por el gobernador de Boyacá”, indicó.

El congresista sostuvo que el rechazo al incremento ha sido una de las principales conclusiones de estos encuentros. “La posición es unánime: no quieren que apoyemos el impuesto a la cerveza. Sobre este tema hicimos un análisis mucho más profundo en nuestra oficina y decidimos no respaldar ese incremento. Ya presentamos cinco proposiciones; hoy radicamos la quinta, con el propósito de eliminar los artículos 32, 34 y 37, si no recuerdo mal la numeración, para retirar el impuesto a la cerveza”, señaló.

Afectaciones a los tenderos

Hurtado explicó que uno de los principales motivos para oponerse a este gravamen es el impacto que podría generar en las tiendas de barrio y de las veredas, que, según dijo, apenas se están recuperando de las dificultades económicas que enfrentaron durante el último año.

“Si aumentamos el impuesto a la cerveza, que es una de las bebidas que más consume nuestro campesinado, existe la posibilidad de que las personas busquen otras alternativas, como las bebidas fermentadas, que pueden ser más perjudiciales para la salud”, afirmó.

También señaló que los pequeños comerciantes podrían volver a enfrentar dificultades por una reducción en las compras de sus clientes, particularmente en zonas donde la actividad minera ha tenido repercusiones sobre la economía de las familias.

“Golpearíamos fuertemente a los tenderos de los barrios y las veredas, quienes apenas se vienen recuperando de la crisis económica. Por ejemplo, durante la crisis minera del año pasado, muchos trabajadores no tenían cómo comprar productos en las tiendas. Los mineros también tienen obreros que compran diariamente arroz, lentejas, cebolla, tomate y otros productos para sus hogares”, explicó.

En ese sentido, agregó que “los tenderos apenas se están recuperando y ahora, imponerles un nuevo gravamen a la cerveza significaría volver a afectarlos económicamente”.

Advierte sobre desempleo y contrabando

El representante también se refirió a las posibles repercusiones en el empleo, particularmente por la actividad de la industria cervecera en Boyacá, en el corredor entre Duitama y Tibasosa, donde se encuentran instalaciones relacionadas con la producción de estas bebidas.

“Una cerveza que actualmente vale 3.000 pesos podría pasar a costar 4.000 pesos. Obviamente, la gente va a tratar de buscar opciones más económicas y, como lo mencionaba, las bebidas fermentadas podrían convertirse en una alternativa porque son mucho más baratas, pero también pueden ser más perjudiciales para la salud”, sostuvo.

Añadió que “al dejar de consumir cerveza, se afectaría el empleo y otras actividades económicas relacionadas”, por lo que consideró necesario evaluar las consecuencias que tendría la medida para los trabajadores y los sectores vinculados a esta cadena productiva.

Hurtado también enumeró otros aspectos que considera preocupantes frente al incremento tributario. “Podríamos disparar el contrabando de licores en el país”, dijo, y agregó que el gravamen también tendría que analizarse frente a las cervezas sin alcohol.

“Hay un tema que quiero poner sobre la mesa: la cerveza sin alcohol también estaría gravada, y es un asunto que debe estudiarse”, manifestó.

A esto sumó las posibles afectaciones a los emprendimientos de cerveza artesanal que han surgido en Boyacá. “Afectaríamos los emprendimientos de cerveza artesanal, que hoy tienen presencia en Boyacá, con empresas como Bruder y otras iniciativas que se desarrollan en diferentes municipios. Estaríamos perjudicando ese mercado”, señaló.

Propone alternativas

Frente a la necesidad del Gobierno Nacional de recaudar recursos para financiar sus obligaciones, el representante aseguró que existen otras posibilidades que deberían ser evaluadas antes de aumentar la carga tributaria sobre los sectores populares y la clase media.

“Entendemos que el Gobierno nos explica que necesita recaudar 92 billones de pesos y que está buscando de dónde obtener esos recursos. Sin embargo, considero que existen otras opciones y que no se debe sacrificar a la clase media ni a la clase baja con nuevos impuestos”, afirmó.

Entre las alternativas mencionó revisar los aportes de las empresas con mayores utilidades y explorar mecanismos de financiación mediante títulos de tesorería (TES). Según indicó, algunos empresarios han manifestado su disposición de adquirir cerca de 50 billones de pesos en estos títulos.