Un macabro hallazgo se registró en la madrugada de este viernes en inmediaciones de la Cárcel Modelo de Barranquilla, donde fueron encontrados restos humanos acompañados de panfletos con amenazas dirigidas contra el Comando de Reacción Inmediata (CRI) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 12:20 de la madrugada, el personal de vigilancia del establecimiento observó la llegada de una motocicleta. El conductor descendió, abandonó una caja de icopor y posteriormente huyó del lugar.

Panfletos con amenazas contra el CRI

Tras recibir el llamado de los funcionarios, uniformados de la Policía Nacional llegaron al sitio y solicitaron el apoyo del grupo antiexplosivos. Durante la inspección de la caja encontraron una mano humana y un panfleto con mensajes amenazantes contra el CRI.

Posteriormente, en medio de las labores de búsqueda en el sector, fue hallada a pocos metros una cabeza humana, que también estaba acompañada de un panfleto atribuido al grupo denominado Nueva Alianza.

El Comando de Reacción Inmediata (CRI) es un grupo especial del INPEC encargado de desarrollar acciones preventivas, traslados, labores de contención e intervenciones para mantener el orden en los establecimientos penitenciarios.

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Investigan a los responsables

Las autoridades acordonaron el lugar y adelantaron los actos urgentes, entre ellos la inspección técnica a los restos humanos, labores de vecindario y verificación de cámaras de seguridad, con el propósito de identificar al motociclista y establecer quiénes estarían detrás de este hecho.