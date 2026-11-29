Mensajes para el Día de las Velitas - Getty Images / Inna Reznik

Colombia es un país en donde las tradiciones son aspectos muy arraigados a la cultura de cada uno de sus territorios. Así mismo pasa en Latinoamérica como continente, en donde estas mismas son acogidas fuertemente por sus pobladores.

Lea más: Día de las Velitas en Colombia: significado de cada color para atraer prosperidad, salud y amor

Una de estas tradiciones es el Día de las Velitas, que históricamente, al menos en Colombia, se ha hecho desde hace varios años.

Sin embargo, la misma historia dicta que este evento no solo consta de encender las velas, pues existió una tradición que poco a poco con los años se ha perdido.

¿Por qué se celebra el Día de las Velitas?

Según cita en su web la reconocida revista National Geographic, este día se “festeja en honor a la Inmaculada Concepción. El origen de esta práctica se remonta a la bula Ineffabilis Deus que fue emitida en 1854 por el Papa Pío IX y donde se afirma que la Virgen María fue concebida sin pecado original”.

¿Desde cuándo se realiza en Colombia el Día de las Velitas?

Ahora, el archivo de la Alcaldía de Bogotá explica en su página que “desde 1854 las familias colombianas se reúnen para prender al menos una docena de pequeñas velas de colores y faroles”.

¿En el Día de las Velitas solo se prenden las veladoras? Esta es la otra tradición escondida de la celebración

Aparte de lo que comúnmente se conoce de este día: prender las velas y las reuniones entre familia y amigos para compartir comida o beber licor, hay una tradición puntual ligada al Día de las Velitas, pero que se ha ido perdiendo con el tiempo.

Esta tradición es colgar una bandera azul o blanca, colores ligados a la Virgen María.

Se “colocan banderas de colores blanco y azul (aunque esta tradición se ha ido perdiendo ), para convertir las calles en un bello espectáculo luminoso. El uso de las banderas blanco y azul remite a la época colonial y representa un saludo a la Virgen. Los colores incluidos son los que habitualmente luce la Virgen María en las representaciones oficiales de la Iglesia”, explica el archivo de la administración distrital.

¿Cuál es el significado del Día de las Velitas?

Según comenta la Alcaldía de Bogotá en su web tras consultar con algunos teólogos, “la noche de las velitas significa la iluminación que hizo Dios en la Virgen y la aceptación de ella de ese proceso divino. Además, subrayan que en la noche del 7 de diciembre existe una gran influencia materna que evidencia el lugar preponderante que tiene la madre en el hogar y en la sociedad”.

¿Cuáles países celebran el Día de las velitas?

Lea también: Este es el significado del Día de las Velitas en Colombia según la Biblia: Es muy sagrado

Pese a que esta es una tradición netamente colombiana, al tratarse de una celebración católica, el 7 de diciembre se celebra de forma parecida en países como Brasil, México, Filipinas, Estados Unidos, Italia, Francia, España, República Democrática del Congo y Argentina. En estos países suelen hacer ofrendas, misas religiosas y comidas.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: