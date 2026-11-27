En diálogo con Dos Puntos de Caracol Radio, el abogado Julián Quintana, quien representa los intereses de la familia de la menor que presuntamente fue abusada sexualmente por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, se pronunció sobre el avance del caso.

Caicedo, sobre quien pesa una orden de detención como supuesto autor de delitos sexuales contra una menor, fue capturado este 27 de noviembre por agentes de la Guardia Civil en Tegueste (Tenerife, en las Islas Canarias de España) un día después de haber llegado a la isla como turista.

El abogado Quintana expresó que, debido a que Colombia y España tienen buenas relaciones en asuntos judiciales, lo que corresponde ahora es que Caicedo será puesto a disposición de autoridades y jueces de ese país con fines de extradición “para que se pueda constatar el cumplimiento de los requisitos que, en este caso, son meramente formales”.

“Aquí no se habla de responsabilidades, sino que se cumplan esos parámetros que establecen los tratados. Una vez se dé luz verde, será trasladado inmediatamente a Colombia y aquí se tiene que legalizar su captura, poner a disposición de los jueces de (control de) garantías –quienes emitieron la orden de captura en nuestro país–”, indicó.

Posteriormente, agregó, cuando la Fiscalía General de la Nación realice la imputación, “lo más seguro (es que) va a solicitar la medida de aseguramiento para que, mientras se desarrolle el proceso, esta persona esté privada de su libertad”, indicó.

En cuanto a los sectores políticos, incluyendo el propio Carlos Caicedo, quienes advierten que este caso hace parte de una presunta persecución política, el abogado Quintana recordó que “él ya tiene una sentencia en primera instancia por actos de corrupción y cinco juicios –también por corrupción– que seguramente van a tener una sentencia condenatoria”.

Quintana también advirtió que él ha hecho veeduría en el departamento del Magdalena desde hace varios años, por lo que sabe que el exgobernador “siempre ha dicho que lo han perseguido políticamente”.

“Más allá de estos casos de corrupción en contratación, cohecho y peculado, estamos frente al caso de una niña de ocho años que ha tenido la valentía, por encima incluso de su familia y con la ayuda de su madre, de denunciar estos graves hechos en su colegio, con sus tías, con sus maestros y con las personas más cercanas que, en cierta medida, al principio no le creían”, explicó.

El abogado también advirtió que, cuando la niña denunció estos hechos en su colegio, la rectora habría dicho que la solución era que se fuera de la institución, pues Caicedo “es un gran poderoso que manda en Santa Marta”, pues “no se mueve una hoja en el departamento” sin que él así lo decida.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: