A tres años del homicidio de Jack Ramírez, su familia pide ayuda al presidente

A pocos días de cumplirse tres años del asesinato del ingeniero Jack Ramírez Comas, de 23 años, su madre, Zamara Comas, hizo un nuevo llamado al presidente de la República y a las autoridades judiciales para que intervengan en el proceso y se avance en el esclarecimiento del crimen. El joven fue asesinado en el barrio Las Mercedes, en Barranquilla, durante un presunto intento de robo de su vehículo.

La mujer manifestó su frustración por las demoras en las audiencias judiciales y el tiempo transcurrido sin que el caso llegue a una resolución. Según denunció, los dos hombres señalados de participar en el homicidio quedaron en libertad por vencimiento de términos, una situación que ha aumentado la angustia de la familia.

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Los señalados son Edwin Javier Ospino Cáceres, conocido con el alias de ‘Drupi’, y Luis David Manzano Orozco, llamado ‘Manzano’. Ambos recuperaron la libertad por vencimiento de términos, de acuerdo con lo expresado por la madre de la víctima. Esta circunstancia no equivale a una declaración de inocencia ni resuelve la responsabilidad penal que pueda establecerse dentro del proceso.

Una familia que pide que el caso no quede en el olvido

“Este proceso ha sido largo y doloroso, las audiencias se han dilatado y los que le arrebataron la vida a mi hijo quedaron en libertad por vencimiento de términos”, expresó Zamara Comas al referirse a las dificultades que ha enfrentado durante estos tres años.

La madre también cuestionó la respuesta institucional frente a las víctimas y sus familias. “Siento que la seguridad nos falló, que la justicia nos falló y hemos tenido que aprender a vivir sin Jack y, además, luchando para que este caso no quede en el olvido”, manifestó.

Comas reconoció que el proceso le ha ocasionado un profundo desgaste emocional y aseguró que ha agotado las alternativas que están a su alcance para lograr avances. Por esta razón, busca que su mensaje llegue al presidente de la República y que las autoridades competentes presten atención a su petición.

Mientras se acerca el tercer aniversario del homicidio, la familia insiste en la necesidad de que el caso avance y se esclarezcan las circunstancias de la muerte del joven ingeniero. Su llamado busca mantener visible el proceso judicial y obtener respuestas frente a un crimen que, asegura su madre, continúa marcando la vida de sus seres queridos.