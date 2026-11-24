“Nunca he cursado estudios de administración de empresas en la Javeriana”: Claudia Romero
Claudia Romero, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, dijo que se trata de “un nuevo ataque a esta curul”.
La representante Claudia Romero aseguró que el diploma que circula a su nombre por la Universidad Javeriana es falso.
Además, afirmó que nunca ha cursado estudios de Administración de Empresas en esa institución.
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