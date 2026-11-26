La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE),Angie Rodríguez, reveló nuevas presuntas inconsistencias en las hojas de vida de funcionarios del gobierno Petro.

Rodríguez aseguró que Nelfy Melo Morales, señalada de haber obtenido irregularmente tres títulos falsos cuando se desempeñaba como secretaria del entonces presidente Gustavo Petro, actualmente está vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista Claudia Romero.

Sin embargo; fuentes señalaron que, para ingresar a la UTL de la congresista, no presentó diplomas universitarios y que actualmente figura con título de bachiller.

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De acuerdo con la exdirectora del DAPRE, los títulos en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo fueron expedidos por la Fundación Universitaria San José en la misma fecha.

Actualmente, Nelfy Melo Morales figura en el sistema de contratación con un contrato por un salario mensual de 7.003.620 de pesos.

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Recordemos que la Universidad Católica de Colombia confirmó que recibió un título profesional de Claudia Romero como requisito para ingresar a una especialización y que ahora busca establecer si ese documento es auténtico.

En su pronunciamiento, la institución explicó que Romero aportó un título de Administración de Empresas atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana durante su proceso de admisión a la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, correspondiente al segundo semestre de 2026.