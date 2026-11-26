El Liceo Universitario Juan Manuel Méndez Bechara, en Montería, confirmó a Caracol Radio que la representante a la Cámara Claudia Teresa Romero Nader se graduó de bachiller en esa institución en 2008. La aclaración se conoce en medio de los cuestionamientos por un diploma atribuido al colegio que registra como fecha de graduación el 12 de diciembre de 1998, cuando la congresista tenía ocho años.

En una respuesta enviada a este medio, la rectoría aseguró que revisó sus archivos académicos y que puede confirmar la autenticidad del título. Según explicó, Romero no estuvo vinculada a la institución en 1998 y la fecha que aparece en el diploma corresponde a un error involuntario de transcripción cometido durante la elaboración y expedición del documento, diez años después.

En ese sentido, la diferencia en las fechas generó cuestionamientos porque, de acuerdo con la información que se conoció sobre el caso, el documento indicaría que la congresista obtuvo el título de bachiller cuando tenía ocho años. A raíz de estas dudas, se anunciaron acciones ante las autoridades por una presunta falsedad documental.

Los soportes que entregó el colegio

Para respaldar su explicación, como indicamos, el Liceo señaló que Romero aparece en sus registros como egresada y que su graduación está consignada en el acta número 039, fechada el 12 de diciembre de 2008. También relacionó el libro de valoración de notas y el registro de presentación de las pruebas ICFES en septiembre de ese mismo año.

Entre los documentos entregados a Caracol Radio están una copia del registro de notas de 2008 y la constancia del ICFES sobre la presentación de las pruebas Saber 11. Lo que permitió contrastar la información académica de la representante con la fecha de graduación que certifica el colegio.

En su respuesta, la institución sostuvo que la inconsistencia en el diploma no modifica la trayectoria académica de Romero ni significa, por sí sola, que sus estudios o el título otorgado carezcan de validez. Además, manifestó que está dispuesta a realizar las aclaraciones y correcciones correspondientes.

La otra controversia: el título atribuido a la Javeriana

Cabe decir que esto es distinto al cuestionamiento por el título de Administración de Empresas atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana. Sobre ese documento, la universidad informó en su momento que Claudia Romero no aparece en sus registros como estudiante ni como graduada y que no expidió el título que circuló a su nombre.

La representante, por su parte, ha negado haber estudiado Administración de Empresas en esa institución y ha señalado que el diploma es falso. También aseguró que puso la situación en conocimiento de la Fiscalía.

Sin embargo, a este caso se sumó la respuesta de la Universidad Católica de Colombia, que confirmó que recibió un título de Administración de Empresas atribuido a la Javeriana como parte de los documentos presentados por Romero durante el proceso de admisión a la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, para el segundo semestre de 2026.

La Católica explicó que solicitó formalmente a la Javeriana confirmar su valides, pues la universidad indicó que dependiendo nuevamente la repsuesta de la Javeriana, sería clave para determinar si adopta medidas académicas, administrativas o legales.