Camacol Santander espera reactivación de subsidios para viviendas en 2027

Camacol reporta aumento en la compra de viviendas en Norte de Santander / Caracol Radio ( Colprensa )

El sector constructor de Santander continúa a la espera de una decisión del Gobierno Nacional sobre la reactivación de los subsidios para la compra de vivienda nueva, especialmente para los hogares interesados en acceder a proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS).

Javier Peñaranda, gerente regional de Camacol Santander, señaló que el gremio sostuvo una reunión con el Ministerio de Vivienda para presentar alternativas que permitan impulsar nuevamente el sector. Según explicó, uno de los mensajes recibidos apunta a la posibilidad de contar con subsidios durante 2027, aunque todavía no existe una decisión definitiva.

“Estamos esperando una luz verde final por parte del Gobierno Nacional, que permita que el próximo año sea posible tener esos subsidios que permitan empezar a disminuir ese impacto que estamos teniendo”, manifestó Peñaranda.

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El dirigente gremial advirtió que Santander registra un déficit habitacional superior a las 170.000 unidades de vivienda. De esta cifra, destacó que cerca de 123.000 corresponden al déficit cualitativo, relacionado con hogares que necesitan mejoramientos, mientras que más de 47.000 hacen parte del déficit cuantitativo, es decir, viviendas nuevas que se requieren construir.

Asimismo, señaló que la dinámica actual de construcción y comercialización no sería suficiente para responder a esa necesidad en el corto plazo.

“En Santander al año se venden alrededor de 5.000 a 6.000 unidades de vivienda, eso quiere decir que vamos a tener muchos años para lograr suplir esa necesidad”, explicó.

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Peñaranda agregó que las alternativas presentadas al Ministerio de Vivienda contemplan apoyos para la adquisición de vivienda nueva VIS y el mejoramiento de hogares, medidas que, según el gremio, contribuirían a reducir el déficit habitacional del departamento.

“Todavía no tenemos una certeza, pero sí se está haciendo la gestión desde Camacol Santander para lograr que desde el Gobierno nos escuchen y que se concentren también en este tipo de iniciativas clave”, puntualizó.

Las declaraciones se conocieron durante la decimotercera versión del Foro Constructor de Santander, un encuentro que reunió a empresarios y representantes del sector para abordar temas de productividad, innovación, transformación tecnológica, sostenibilidad y expansión de la actividad constructora.