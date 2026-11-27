Más de 400 cursos virtuales del SENA 2026 gratuitos ¿Cómo inscribirse?: Tecnología, finanzas y más. Getty Images

Este viernes, 27 de noviembre, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la institución de educación pública más conocida en Colombia, anunció que ya abrió la convocatoria para 60.000 cupos en cerca de 300 programas técnicos y tecnológicos para el 2027.

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¿A quién está dirigida la convocatoria?

Según detalló la Alcaldía de Bogotá, quien informó de la convocatoria, estos 60.000 cupos están destinados a “personas interesadas en iniciar o fortalecer su formación académica y acceder a nuevas oportunidades educativas y laborales”.

Fechas de la convocatoria

La convocatoria abrió este viernes, 27 de noviembre, y estará disponible hasta el próximo miércoles, 2 de diciembre.

La oferta del SENA para el 2027

Esta convocatoria de los 60.000 cupos tendrá una amplia oferta académica con varias áreas de trabajo.

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En el primer campo, que es el de tecnólogos y técnicos, hay programas en áreas como software, finanzas, cocina, construcción, mercadeo, sistemas integrados de gestión, entre otros.

En el segundo, el de auxiliares, hay ofertas en programas de cocina, promotor de salud, información turística, servicios de bartender, producción de café, promoción de seguridad alimentaria, almacenamiento, empaque y embalaje de objetos, operaciones de minería subterránea y servicio de alimentos y bebidas.

¿Cómo inscribirse?

Para usted inscribirse y aplicar a esta convocatoria, podrá hacerlo por medio de la plataforma Betowa del SENA: betowa.sena.edu.co

“La oferta contempla cerca de 300 programas de formación en todo el territorio nacional, con alternativas para quienes buscan adquirir conocimientos y desarrollar nuevas habilidades”, agregó el distrito.

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Ahora, recuerde que el inicio de estos programas será en enero del 2027.

Esto dijo el SENA:

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