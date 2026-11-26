Colombia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó un balance de los avances en infraestructura de la capital durante el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Uno de los anuncios estuvo relacionado con la avenida 68, proyecto para el que el mandatario aseguró que este año serán habilitados los grupos 3, 4, 5, 6 y 9. La meta de la Administración Distrital es que en 2027 esté terminada y entregada la totalidad de esta obra.

Galán también se refirió a los trabajos que se adelantan en diferentes sectores de la ciudad y señaló que, pese a las dificultades, su gobierno ha logrado destrabar proyectos y avanzar en obras que estaban pendientes.

Intervenciones viales en Bogotá

En materia de infraestructura, el alcalde informó que se han intervenido cerca de 8 millones de metros cuadrados de vías, andenes y ciclorrutas. Para dimensionar el alcance de estos trabajos, comparó esta extensión con casi siete veces el tamaño del parque Simón Bolívar.

Según el mandatario, estas intervenciones buscan mejorar la conectividad, facilitar los desplazamientos y aportar a la calidad de vida de los ciudadanos.

Balance de la política de vivienda

Durante el encuentro, Galán también destacó los resultados de la estrategia Mi Casa en Bogotá, con la que el Distrito busca facilitar el acceso a vivienda propia para miles de familias.

El alcalde recordó que esta política recibió un reconocimiento internacional hace dos semanas y señaló que hace parte de las acciones de su administración para ampliar las oportunidades de acceso a vivienda en la capital.

Con estos anuncios, el Distrito presentó el balance de sus principales proyectos de infraestructura y vivienda, así como los compromisos que tiene para los próximos meses.