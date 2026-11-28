David González: “El problema con Jean Fernandes es no tenerlo en tu equipo” // Tomado de YouTube DIMAYOR

David González declaró en rueda de prensa después del empate 0-0 entre Millonarios y América de Cali, por los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. El entrenador destacó el nivel del partido disputado en Bogotá, aunque reconoció que la expulsión de uno de sus futbolistas terminó condicionando el desarrollo del compromiso.

Uno de los asuntos que abordó fue la actuación arbitral y la cantidad de tarjetas amarillas mostradas durante el encuentro. González consideró que la expulsión perjudicó a su equipo de cara al cierre del partido.

“La cantidad de amarillas que sacó el árbitro fue más allá de lo normal. De todas maneras, me parece que la expulsión es muy blandita de parte nuestra. Si me van a expulsar, que sea verdaderamente por parar una acción de gol o por dar una patada, pero fue muy blandita y nos perjudica para lo que viene”, manifestó.

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La defensa de Jean Fernandes

Otro de los momentos destacados de la conferencia llegó cuando el entrenador se refirió al guardameta brasileño Jean Fernandes y a las acciones que protagonizó durante el clásico. González defendió su manera de interpretar el reglamento y dejó una frase que llamó la atención.

“En estas épocas donde el reglamento nos cohibió tanto a los porteros, lo que a mí el reglamento me permita tengo que hacerlo. El problema con Jean es no tenerlo en tu equipo, si lo tienes en tu equipo todo está bien”, expresó el técnico, respaldando al arquero del América.

Por otra parte, González también fue consultado por los gestos racistas contra Dany Rosero. El entrenador aseguró que no tenía conocimiento de lo sucedido y prefirió no emitir comentarios al respecto.

Sobre Yani Quintero, quien recogió una moneda que le lanzaron desde la tribuna y posteriormente la lanzó hacia un jugador rival, señaló que el futbolista debe aprender de este tipo de situaciones, pues ya había protagonizado un episodio similar.

Un punto que deja buenas sensaciones

En su balance futbolístico, González destacó el planteamiento de su equipo, especialmente durante el primer tiempo, cuando consideró que logró incomodar a Millonarios y generar oportunidades de peligro.

“No nos vamos con un sinsabor, me parece que fue un gran partido, los muchachos compitieron de gran manera, que al final termina siendo un punto valioso. Pero la última expulsión me quitó la sonrisa”, comentó.

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El entrenador también explicó los cambios realizados durante el compromiso. Sobre la salida de Tomás Ángel, indicó que el futbolista estaba desempeñándose en una posición que no es habitual para él y que necesitaba un jugador con mayor conocimiento de la zona y energía para contener los ataques por las bandas. Por esa razón ingresó Tilman Palacios.

Finalmente, González valoró el punto conseguido y aseguró que América tiene argumentos para hacerse fuerte en condición de local, y manifestó que no hace falta hacer una invitación a que la gente acompañe en el Pascual Guerrero. El entrenador confía en que su equipo pueda mantener el rendimiento mostrado y aprovechar los próximos compromisos para consolidarse en la parte alta del grupo.