Millonarios y América no pasaron del empate sin goles en El Campín, en un partido muy friccionado que incluso dejó las expulsiones de tres jugadores: Rodrigo Contreras, del equipo local, y Dany Rosero y Yani Quintero, de la visita. Asimismo, hubo un total de 14 tarjetas amarillas.

En atención a la prensa, los protagonistas fueron conscientes del poco fútbol por parte de ambos equipos. Alberto Gamero, aseguró que se perdió mucho tiempo en el encuentro, así como se refirió a la recuperación de los jugadores y el poco descanso que están teniendo en esta etapa de cuadrangulares.

“El punto nos deja vivos todavía, como los deja a ellos. Yo creo que era un partido que de pronto el que ganara aquí iba a tomar ventaja, pero me quedo con la sensación de que quisimos ganar el partido”, inició diciendo el técnico samario.

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Del mismo modo, cuestionó la pérdida excesiva de tiempo por parte del cuadro Escarlata: “Son esos partidos enredados, son esos partidos que no sé, la verdad, no sé cuánto tiempo se habrá jugado hoy. Yo creo que se habrá jugado muy poquito tiempo y con un equipo como América que sinceramente hoy se perdió mucho tiempo. Ellos perdieron mucho tiempo”.

Gamero también se refirió a la recuperación que van a tener ambos equipos para el encuentro del martes en el Pascual Guerrero, asegurando que es complicada cuando se juega de manera tan seguida.

“Esto va a ser lo mismo para todos. Es que los partidos.. aquí en Colombia quieren salir del torneo rápido, no les interesa la condición física del jugador, se está jugando cada 3-4 días, con viajes. Hoy jugamos aquí a una temperatura de 10 grados. Seguramente que el martes vamos a jugar a una de 20, 25 grados y así pasa en Colombia. Entonces, aquí es tratarlo de recuperar nosotros a los jugadores lo que más podamos y que ellos también se recuperen”, dijo.

Más declaraciones de Gamero

El plan inmediato pensando en el martes: “Mañana (sábado) tenemos ya programados los 10 jugadores prácticamente que estuvieron casi todo el partido, van a quedarse en el hotel haciendo una recuperación, van al Boditech y van a sus casas. El resto de jugadores vamos a ir a la sede, vamos a darle cargas a unos jugadores y miramos lo del caso que me estaban hablando, mañana también el caso Jhomier que no puede jugar, el mismo Moquera, Martín y los jugadores que vienen con esa molestia”.

Daniel Ruiz y Juan G. Cuadrado: “Seguramente mañana nos entregan a Daniel Ruiz, no sabemos todavía si nos entregan a Cuadrado, pero nosotros aspiramos y queremos, yo por lo menos como técnico, ojalá pudiera llevarlo siquiera al banco. Seguramente que para jugar un partido no van a estar (Cuadrado). Ruiz creo que tiene 22, 24 días antes del partido que jugó contra Tolima. Entonces, seguramente para para comenzar no van a estar, pero sí por lo menos que uno tenga una posibilidad que mire para el banco y ellos puedan entrar”.

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Sin precacución con los que tienen amarillas: “Nosotros clasificamos el último partido porque no pudimos clasificar antes y no pudimos guardarles tarjetas a los jugadores porque lo necesitamos. Y ya en esto hoy en la charla se los dije que aquí no podemos nosotros cuidarnos una amarilla. Aquí nosotros si hay que sacar una amarilla porque tienen que sacársela, pues se la van a tener que sacar y juega otro”.