🔴 EN VIVO Millonarios vs. América: transmisión y minuto a minuto del partidazo en cuadrangulares

Ambos equipos llegan con los mismos puntos y están en búsqueda de sacar diferencias y quedarse con el primer lugar.

Este 27 de noviembre Millonarios recibirá al América de Cali en el estadio el Campin a las 8:40 p.m. por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. El partido enfrenta a ambos líderes del grupo y quien gane se quedará con el primer puesto en solitario sin importar lo que pase en el otro partido del grupo entre Cali y Bucaramanga.

Duelo por el liderato del Grupo B

El conjunto Embajador llega al partido tras golear en casa al Atlético Bucaramanga con un abultado 4-1, que lo deja con una diferencia de +3. Sin embargo, el América es el actual líder debido al punto invisible que obtuvo por quedar en la segunda posición en la fase regular.

En cuanto al América de Cali, también llega al partido con 4 puntos, luego de empatar 2-2 contra Bucaramanga en la primera fecha y ganar en el clásico vallecaucano al Deportivo Cali con un marcador de 2-1 en la siguiente jornada.

El partido es decisivo, ya que define quién se queda con el liderato en esta ‘primera vuelta’ de partidos de cuadrangulares semifinales. Quien se quede con el triunfo será líder en solitario, mientras que si hay empate, el América mantendrá la primera posición.

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