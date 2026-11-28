🔴 Millonarios vs. América, cuadrangulares Liga Colombiana: transmisión y minuto a minuto en vivo
Ambos equipos llegan con los mismos puntos y están en búsqueda de sacar diferencias y quedarse con el primer lugar.
Este 27 de noviembre Millonarios recibirá al América de Cali en el estadio el Campin a las 8:40 p.m. por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. El partido enfrenta a ambos líderes del grupo y quien gane se quedará con el primer puesto en solitario sin importar lo que pase en el otro partido del grupo entre Cali y Bucaramanga.
Duelo por el liderato del Grupo B
El conjunto Embajador llega al partido tras golear en casa al Atlético Bucaramanga con un abultado 4-1, que lo deja con una diferencia de +3. Sin embargo, el América es el actual líder debido al punto invisible que obtuvo por quedar en la segunda posición en la fase regular.
En cuanto al América de Cali, también llega al partido con 4 puntos, luego de empatar 2-2 contra Bucaramanga en la primera fecha y ganar en el clásico vallecaucano al Deportivo Cali con un marcador de 2-1 en la siguiente jornada.
El partido es decisivo, ya que define quién se queda con el liderato en esta ‘primera vuelta’ de partidos de cuadrangulares semifinales. Quien se quede con el triunfo será líder en solitario, mientras que si hay empate, el América mantendrá la primera posición.
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Ataja Burrai
El portero atrapa el tiro libre de Rafael Carrascal que iba con buena colocación pero estaba muy lejos
Lluvia de tarjetas en el Campín
Jhomier Guerrero recibe amarilla por cortar una jugada en ataque
Amarilla en Millonarios
Amonestado Rodrigo Contreras en el Embajador
Se llena de tarjeras el América
Tortolero es amonestado por falta sobre Ureña
Otro amonestado más
Amarilla para Dany Rosero
Primera amarilla del partido
Jean Fernandes es amonestado por reclamarle al árbitro
Cambio obligado en América
Sale por lesión Omar Bertel e ingresa Marcos Mina
LA TUVO MILLONARIOS
El cabezazo de Danovis Banguero pasa cerca y es la más clara del partido
Primera aproximación del partido
Remate rechazado de Rodrigo Contreras (Millonarios) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Mateo García con un centro al área.
Inicia el partido en el Campín
Ya rueda la pelota para el partido entre Millonarios y América
Once inicial del Escarlata
Titulares de Millonarios
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
En instantes rodará la pelota en el Campin para el duelo entre embajadores y escarlatas