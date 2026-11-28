Dudamel sobre los hinchas del Cali: “Sentí ansiedad y desespero de la gente y eso no nos ayuda” // Tomado de YouTube DIMAYOR

Rafael Dudamel habló sobre el comportamiento de los hinchas del Deportivo Cali durante el empate frente a Atlético Bucaramanga, por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. El entrenador venezolano reconoció que percibió ansiedad y desespero desde las tribunas, una situación que, a su juicio, no contribuye al rendimiento del equipo en una instancia en la que cada punto resulta determinante.

“He sentido hoy mucha ansiedad, desespero de nuestra gente y están en todo su derecho, pero claramente no nos ayuda, no nos impulsa. Sin embargo, el equipo se ha sobrepuesto a ello. No es una excusa, pero en estos partidos de finales, donde se juegan tan seguido y los partidos son tan cerrados, el aliento de nuestra gente es muy valioso”, manifestó en rueda de prensa.

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El técnico aclaró que comprende la inconformidad de los aficionados, especialmente por los resultados obtenidos, pero insistió en la importancia de contar con su respaldo durante los compromisos que restan. El conjunto azucarero apenas suma dos puntos en el cuadrangular y necesita recuperar terreno para mantener sus posibilidades de llegar a la final.

Dudamel explicó las razones del empate

En su análisis del compromiso, el entrenador reconoció que esperaba conseguir más unidades a estas alturas de la competencia. Sin embargo, atribuyó la dificultad de los resultados al nivel de los rivales y a la naturaleza de los cuadrangulares, en los que los encuentros suelen definirse por detalles.

“Hubiésemos querido tener muchos más puntos. Siento que por muchos pasajes hemos hecho mérito para algo más, pero hemos enfrentado rivales que, así como nosotros, a lo largo del semestre también se han desarrollado como equipo y tienen muy buenos argumentos”, explicó.

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Dudamel también destacó que su equipo tuvo momentos de dominio y oportunidades para quedarse con la victoria, aunque reconoció que Atlético Bucaramanga pudo llevarse los tres puntos en el tramo final. En ese sentido, resaltó la intervención de Pedro Gallese, quien evitó la derrota del Cali con una atajada determinante.

Cali aún con oportunidades

Pese al empate y al panorama que enfrenta el equipo, el entrenador aseguró que el grupo mantiene la confianza en sus posibilidades y no considera que la clasificación esté perdida. El Deportivo Cali todavía tiene nueve puntos por disputar en los cuadrangulares.

“Hay muchos a los que este empate los pone en duda, a nosotros no. Estamos completamente convencidos de que hemos dado todo de nuestra parte”, afirmó.

El estratega también recordó que el club tiene objetivos por cumplir en la reclasificación, con la posibilidad de conseguir un cupo a una competencia internacional. Ahora, el Cali deberá prepararse para visitar nuevamente a Bucaramanga el próximo 1 de diciembre, en un compromiso en el que está obligado a buscar un resultado positivo para seguir en la pelea.