Kevin Viveros ha sido el máximo goleador de la Liga de Brasil durante gran parte del campeonato. Actualmente se encuentra en lo más alto de este escalafón con 21 anotaciones, pero desde atrás viene Pedro, de Flamengo, presionando con 20, a falta de 2 partidos por jugar.

El delantero colombiano ha tenido un gran año en Athletico Paranaense y esto ha hecho que varios equipos pongan los ojos en sus condiciones. Si bien se vinculó a intereses de equipos de la Premier League como el Sunderland, todo parece indicar que su futuro podría estar en el CSKA de Moscú de Rusia.

Esta información ha circulado en las últimas horas tanto en Brasil como en Moscú. De hecho, se habla de que hay negociaciones entre los clubes, y se habrían establecido precios de transferencia: cerca de 20 millones de dólares fijo y 7 más en caso de cumplir con algunas variables.

Nacional se frota las manos ¿Cuándo le correspondería por el eventual traspaso?

Viveros tuvo un paso por Atlético Nacional entre julio de 2024 y julio de 2025. Llegó en calidad de préstamo desde el Sarajevo de Bosnia y luego el conjunto Verdolaga compró el 75% de sus derechos por un monto cercano a los 1.5 millones de dólares.

Con el cuadro antioqueño disputó 59 partidos, marcó 14 goles y dio 3 asistencias, además de ganar los tres títulos: Liga, Copa y Superliga.

A mediados del 2025, Athletico Paranaense le compró a Nacional el 70% de los derechos de Viveros por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, siendo este el fichaje más costoso en la historia del club brasileño. El Verdolaga conserva un 30% de futura transferencia.

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Así las cosas, en caso de que Paranaense llegue a un acuerdo con el CSKA Moscú por Viveros, a Nacional le corresponderían 6 millones de dólares, partiendo del precio fijo de los 20 millones por los que se vendería. De darse las variables, ascendería a 27 millones, por lo que a Nacional le incrementaría su ingreso a algo más de 8 millones de dólares.

Lo cierto es que Paranaense podría estar ante una de sus ventas más altas en la historia y así lo entienden las directivas, que no han querido negociar una extensión del contrato del colombiano, al cual se le vence el vínculo en 2028, y buscarían obtener un rédito económico partiendo del gran año que ha tenido el oriundo de Buenaventura.

Viveros, por su parte, también generó algo de malestar en la institución por la insólita expulsión que vivió en el partido frente a Vasco da Gama, pues agredió con un pisotón intencional al jugador Cuiabano, lo que supuso una suspensión de 3 partidos. Se espera que regrese para el último juego del campeonato.