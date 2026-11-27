El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó su pronóstico del clima para el 27, 28 y 29 de noviembre de 2026. De acuerdo con el informe, durante el fin de semana se esperan lluvias en diferentes regiones de Colombia, en especial en el occidente y suroccidente del país, además de sectores de la región Andina, aunque también habrá zonas con precipitaciones y tiempos secos.

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¿Dónde hay probabilidad de lluvias esta semana?

Pese a que en el informe del IDEAM predominan las lluvias fuertes para este fin de semana, la entidad identificó ciertos lugares con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas y tiempo seco, quedando de la siguiente manera:

Viernes 27 de noviembre de 2026

Lluvias fuertes : Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca, sectores de Nariño, oriente de Vichada, Vaupés, Guaviare, Amazonas, suroccidente de Córdoba, San Andrés y Providencia, oriente de Caquetá, occidente de Antioquia, Risaralda, Quindío y nororiente de Norte de Santander.

: Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca, sectores de Nariño, oriente de Vichada, Vaupés, Guaviare, Amazonas, suroccidente de Córdoba, San Andrés y Providencia, oriente de Caquetá, occidente de Antioquia, Risaralda, Quindío y nororiente de Norte de Santander. Lluvias ligeras a moderadas: sur del Magdalena, Sucre, Antioquia, centro y sur de Cesar, Caldas y Meta.

sur del Magdalena, Sucre, Antioquia, centro y sur de Cesar, Caldas y Meta. Tiempo seco: norte de la región Caribe, centro y oriente de la región Andina y norte y occidente de la región Orinoquía.

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Sábado 28 de noviembre

Lluvias fuertes: Chocó, Cauca, Nariño, occidente y norte de Antioquia, sur de Bolívar, norte de Magdalena, oriente de Norte de Santander, Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía.

Chocó, Cauca, Nariño, occidente y norte de Antioquia, sur de Bolívar, norte de Magdalena, oriente de Norte de Santander, Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía. Lluvias ligeras a moderadas: sur de Córdoba, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Caquetá, Amazonas, Casanare, San Andrés y Providencia.

sur de Córdoba, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Caquetá, Amazonas, Casanare, San Andrés y Providencia. Tiempo seco: norte de la región Caribe y suroccidente de la región Andina.

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Domingo 29 de noviembre

Lluvias fuertes: Cauca, Nariño, sur de Valle del Cauca, zonas dispersas de Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, occidente y centro de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Santander, oriente de Norte de Santander, Putumayo, sur de Amazonas, Vaupés, Guainía.

Cauca, Nariño, sur de Valle del Cauca, zonas dispersas de Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, occidente y centro de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Santander, oriente de Norte de Santander, Putumayo, sur de Amazonas, Vaupés, Guainía. Lluvias ligeras a moderadas: sur de Córdoba, centro y sur de Bolívar, Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada, Huila y San Andrés y Providencia.

sur de Córdoba, centro y sur de Bolívar, Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada, Huila y San Andrés y Providencia. Tiempo seco: amplias zonas de la región Caribe, y norte y occidente de la región Orinoquía.

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¿Cuáles serán las ciudades más calurosas entre el 27 y el 29 de noviembre?

Según el informe del IDEAM, estas son algunas de las temperaturas máximas estimadas para este cierre de semana:

Viernes 27 de noviembre: Cúcuta: 34-36 °C; Valledupar: 37- 38 °C; Santa Marta 34-37 °C, Neiva 33-36°C, Puerto Carreño 35-36°C, Riohacha: 34-36°C, Montería: 33-36°C, Sincelejo: 34-36°C, Arauca: 36-36 °C.

Cúcuta: 34-36 °C; Valledupar: 37- 38 °C; Santa Marta 34-37 °C, Neiva 33-36°C, Puerto Carreño 35-36°C, Riohacha: 34-36°C, Montería: 33-36°C, Sincelejo: 34-36°C, Arauca: 36-36 °C. Sábado 28 de noviembre: Neiva: 34-36 °C; Santa Marta: 34-36 °C; Cúcuta: 33-35 °C; Valledupar: 34-38 °C; Puerto Carreño: 33-35 °C, Riohacha: 34-36 °C.

Neiva: 34-36 °C; Santa Marta: 34-36 °C; Cúcuta: 33-35 °C; Valledupar: 34-38 °C; Puerto Carreño: 33-35 °C, Riohacha: 34-36 °C. Domingo 29 de noviembre: Valledupar: 36-38 °C; Santa Marta 34-36 °C, Neiva 33-36°C, Puerto Carreño 35-36°C, Riohacha: 34-36°C, Montería: 33-36°C, Sincelejo: 34-36°C.

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