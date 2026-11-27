Último reporte del IDEAM: ¿Lloverá o hará sol? Clima y alertas fin de semana 27 y 29 de noviembre
Le contamos cuál es el pronóstico del IDEAM para este fin de semana. Estas son las regiones con fuertes lluvias, lluvias ligeras a moderadas y tiempo seco en Colombia.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó su pronóstico del clima para el 27, 28 y 29 de noviembre de 2026. De acuerdo con el informe, durante el fin de semana se esperan lluvias en diferentes regiones de Colombia, en especial en el occidente y suroccidente del país, además de sectores de la región Andina, aunque también habrá zonas con precipitaciones y tiempos secos.
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¿Dónde hay probabilidad de lluvias esta semana?
Pese a que en el informe del IDEAM predominan las lluvias fuertes para este fin de semana, la entidad identificó ciertos lugares con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas y tiempo seco, quedando de la siguiente manera:
Viernes 27 de noviembre de 2026
- Lluvias fuertes: Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca, sectores de Nariño, oriente de Vichada, Vaupés, Guaviare, Amazonas, suroccidente de Córdoba, San Andrés y Providencia, oriente de Caquetá, occidente de Antioquia, Risaralda, Quindío y nororiente de Norte de Santander.
- Lluvias ligeras a moderadas: sur del Magdalena, Sucre, Antioquia, centro y sur de Cesar, Caldas y Meta.
- Tiempo seco: norte de la región Caribe, centro y oriente de la región Andina y norte y occidente de la región Orinoquía.
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Sábado 28 de noviembre
- Lluvias fuertes: Chocó, Cauca, Nariño, occidente y norte de Antioquia, sur de Bolívar, norte de Magdalena, oriente de Norte de Santander, Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía.
- Lluvias ligeras a moderadas: sur de Córdoba, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Caquetá, Amazonas, Casanare, San Andrés y Providencia.
- Tiempo seco: norte de la región Caribe y suroccidente de la región Andina.
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Domingo 29 de noviembre
- Lluvias fuertes: Cauca, Nariño, sur de Valle del Cauca, zonas dispersas de Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, occidente y centro de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Santander, oriente de Norte de Santander, Putumayo, sur de Amazonas, Vaupés, Guainía.
- Lluvias ligeras a moderadas: sur de Córdoba, centro y sur de Bolívar, Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada, Huila y San Andrés y Providencia.
- Tiempo seco: amplias zonas de la región Caribe, y norte y occidente de la región Orinoquía.
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¿Cuáles serán las ciudades más calurosas entre el 27 y el 29 de noviembre?
Según el informe del IDEAM, estas son algunas de las temperaturas máximas estimadas para este cierre de semana:
- Viernes 27 de noviembre: Cúcuta: 34-36 °C; Valledupar: 37- 38 °C; Santa Marta 34-37 °C, Neiva 33-36°C, Puerto Carreño 35-36°C, Riohacha: 34-36°C, Montería: 33-36°C, Sincelejo: 34-36°C, Arauca: 36-36 °C.
- Sábado 28 de noviembre: Neiva: 34-36 °C; Santa Marta: 34-36 °C; Cúcuta: 33-35 °C; Valledupar: 34-38 °C; Puerto Carreño: 33-35 °C, Riohacha: 34-36 °C.
- Domingo 29 de noviembre: Valledupar: 36-38 °C; Santa Marta 34-36 °C, Neiva 33-36°C, Puerto Carreño 35-36°C, Riohacha: 34-36°C, Montería: 33-36°C, Sincelejo: 34-36°C.
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