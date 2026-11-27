Las condiciones meteorológicas y marítimas en el mar Caribe colombiano mantienen la atención de las autoridades. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se pronostican lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en el área del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de fuertes vientos y oleaje elevado en aguas abiertas.

Daniel Useche, meteorólogo del Ideam, explicó que se mantiene la alerta naranja por viento y oleaje en el mar Caribe colombiano. Según indicó, en alta mar se esperan vientos con velocidades aproximadas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, mientras que la altura de las olas podría oscilar entre los 2 y 3 metros.

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De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana. El organismo meteorológico también señaló que el sistema atmosférico que permanece bajo seguimiento continuará ubicado en el occidente del área marítima, sin que se prevea su ingreso al territorio continental del Caribe colombiano.

Ante este panorama, el Ideam recomendó a los pescadores, usuarios de pequeñas embarcaciones y turistas consultar previamente con las capitanías de puerto antes de zarpar, debido a las condiciones de viento y oleaje previstas. Asimismo, pidió atender las recomendaciones de las autoridades marítimas para prevenir situaciones de riesgo durante las actividades en el mar.