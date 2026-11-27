Las altas temperaturas y la disminución de las lluvias durante noviembre han generado dificultades en el abastecimiento de agua en varios municipios de Santander. Según la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, 17 municipios presentan afectaciones en sus fuentes hídricas, una situación que se viene registrando desde agosto.

Las temperaturas han alcanzado los 40 grados centígrados. Entre los municipios afectados están Vélez, El Socorro, Barichara, Aratoca y Málaga. Entretanto, en localidades del Magdalena Medio santandereano, como Puerto Wilches, Barrancabermeja, Cimitarra y Sabana de Torres.

Racionamientos de agua en Santander. Municipios como Barichara, Villanueva y Cabrera enfrentan restricciones en el suministro debido a la disminución de las reservas en las represas La Laja y El Común.

En Barichara, además, preocupa el aumento del consumo de agua durante la temporada turística de fin de año.

Comunidades rurales recibirán agua cada semana. En Barrancabermeja, donde fue declarada la calamidad pública por las afectaciones del fenómeno de El Niño, las autoridades vienen suministrando agua a las comunidades rurales en coordinación con el Cuerpo de Bomberos.

Una de ellas es la vereda Zarzal La Y, donde se entregarán semanalmente 8.000 litros de agua: 2.000 para una escuela en la que estudian cerca de 20 niños y 6.000 para abastecer a 30 familias.

“Estamos mitigando el riesgo antes que se nos convierta en una emergencia en esta temporada de sequía”, explicó Didier González, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja.

Además del suministro semanal de agua, tanto la escuela como la comunidad recibirán tanques de almacenamiento y materiales de construcción para adecuar los espacios donde serán instalados.