En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, la psicóloga clínica Lina Parada indicó la importancia de saber controlar las emociones para tomar acción en diferentes decisiones, al recalcar que este aspecto de la vida personal se ha convertido en un tema serio a nivel social. Al ser un camino o proceso para conectar en diferentes relaciones con otras personas.

Para contextualizar este problema, la experta diferenció en primer lugar uno de los ejemplos más comunes en los que explica por qué el comportamiento de un niño no puede ser categorizado como manipulación afectiva.

Lea también: Estas son las zonas más sísmicas de Colombia: 5 departamentos con mayor actividad, según el SGC

¿Cuándo no se trata de manipulación afectiva?

“Cuando hablamos de cuando un niño hace una rabieta y los papás allí no encuentran la manera de calmarlo sino es complaciéndolo con algo, no es franca manipulación; se trata de una maduración neuropsicológica esperada de ese niño de entre unos 4 o 5 años, en el que todavía su cerebro se está formando, está madurando y además está leyendo y aprendiendo del contexto de hasta dónde puede llegar ese menor con esa rabieta”. Explicó Parada.

A pesar de establecerse este caso en los más pequeños, la psicóloga encontró casos en los que personas de más de 20 o incluso 40 años presentan este comportamiento, argumentando que: “No necesariamente una persona inmadura neuropsicológicamente tiende a ser manipuladora”.

La manipulación es un contexto de aprendizaje

Parada indica que para que una persona se considere como manipuladora esta primero debe de aprender a observar los puntos débiles del otro para obtener cualquier cosa, poniendo como ejemplo el siguiente contexto: “Caer en una relación de manipulación y quedar atrapado allí justificando por qué está en esa relación. No, voy a dejar a esa persona, porque ella me dice que nunca va a encontrar una persona como yo”.

Le puede interesar: ¿Qué se sabe de las elecciones presidenciales en Venezuela? Esto han dicho líderes políticos

Ambas personas tienen que ir a terapia

Ante este tipo de eventualidades, la experta recomienda que tanto el manipulador como el manipulado acudan a esos espacios, indicando que: “Las consultas mayoritariamente las toman las personas que están sufriendo la manipulación de un tercero; allí se ayuda con herramientas para que esa persona pueda salir de ese vínculo perjudicial”.

Por el lado del manipulador, se refirió a que este tipo de personas son las que menos acuden ante estos casos: “Un manipulador levanta la mano y dice: ‘Ah, por cierto, soy manipulador y necesito ayuda’. Eso regularmente no se escucha en la consulta”.

Escuche la entrevista completa AQUÍ

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:39:21 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio