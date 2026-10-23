Mejore su hoja de vida: SENA abrió curso de inglés B2; es gratuito, virtual y dan certificado

Actualmente, aprender un idioma nuevo es clave para acceder a mejores ofertas laborales, incluso, el inglés es el idioma oficial en 58 países, entre ellos las principales economías como Estados Unidos, Hong Kong y Singapur, y se ha vuelto requisito para crecer personal, académica y profesionalmente.

Por eso, la Alcaldía de Bogotá y el SENA anunciaron la convocatoria del programa ‘English Does Work 2026’, con cursos gratuitos, virtuales y con certificado.

¿Qué es English Does Work 2026 del SENA?

English Does Work es la estrategia nacional de bilingüismo del Servicio Nacional de Aprendizaje. Es un programa 100% virtual, completamente gratuito, diseñado para aprender inglés de manera práctica, flexible y dinámica, sin importar el nivel actual.

La formación está estructurada en 13 niveles progresivos, cada uno con una duración aproximada de 48 a 60 horas, y permite avanzar desde cero hasta el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER):

Niveles 1 a 4: A1 - usuario básico

Niveles 5 a 8: A2 - usuario básico

Niveles 9 y 10: B1 - usuario independiente

Niveles 11 a 13: B2 - usuario independiente avanzado

Al finalizar cada mmódulo,el aprendiz recibe certificación oficial del SENA, válida a nivel nacional y con reconocimiento para mejorar su hoja de vida. Cada certificado puede descargarse desde los portales institucionales.

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¿Qué habilidades desarrollará con el curso de inglés B2?

Al terminar la ruta completa, la persona habrá desarrollado la competencia de interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales, según los criterios del Marco Común Europeo.

El programa incluye sesiones explicativas en vivo, contenidos grabados, recursos interactivos y acompañamiento de instructores.

Se trabajan las cuatro habilidades: listening, reading, speaking y writing. En los primeros niveles verá conceptos gramaticales como presente simple, verbo to be (am, is, are) en forma afirmativa, oral y escrita, verbo like y pronombres personales. En niveles avanzados se abordan comprensión de textos complejos y redacción argumentativa.

Requisitos para inscribirse al curso de inglés gratis del SENA

La convocatoria está abierta para colombianos y extranjeros residentes con permiso de estudio. Los requisitos mínimos son:

Tener 14 años cumplidos.

Haber aprobado satisfactoriamente 5to de primaria.

Tener dominio de condiciones básicas de manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, internet, navegadores y herramientas para la formación virtual AVA.

Cumplir con el trámite de selección definido por el SENA cuando aplique.

Además, se recomienda presentar la prueba diagnóstica SENA English Test para ubicarse en el nivel correcto desde Pre A1 hasta B2.

¿Cómo inscribirse en el SENA paso a paso?

La inscripción es completamente en línea y permanente, según la disponibilidad de cada nivel: