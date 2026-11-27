Miles de millones de pesos están en juego este viernes 27 de noviembre con los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, además de MiLoto. A continuación los números ganadores y las series de cada sorteo:

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Resultados Lotería de Medellín HOY 27 de noviembre de 2026

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.

Este viernes 27 de noviembre de 2026 se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, que entrega un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

El número ganador del sorteo 4863 de la Lotería de Medellín es: Resultado pendiente (11 de la noche)

Resultados de la Lotería de Santander HOY viernes 27 de noviembre de 2026

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Este viernes 27 de noviembre de 2026 se jugó el sorteo 5097 de la Lotería de Santander.

El ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es: Resultado pendiente (11 de la noche)

Resultados Lotería de Risaralda HOY viernes 27 de noviembre de 2026

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Este viernes 27 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

El número ganador del sorteo 2978 por el premio mayor de la Lotería de Risaralda es: Resultado pendiente (11 de la noche)

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Resultados de MiLoto hoy viernes 27 de noviembre de 2026

Este 27 de noviembre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto en el sorteo 646.

Los números ganadores son: Resultado pendiente (11 de la noche)

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