SENA publicó curso de confección gratuito y virtual: requisitos y link para inscribirse

Curso de confección en el SENA, imagen de referencia. Fotos: Getty Images y SENA.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es la institución de educación pública más conocida en Colombia debido al acceso que le permite a varios colombianos para estudiar diferentes carreras tanto de manera presencial, como virtual.

Lea más: Mejore su hoja de vida: SENA abrió curso de inglés B2; es gratuito, virtual y dan certificado

Ahora, no es un secreto que su apartado presencial es en donde destaca la entidad de educación superior, pero su apartado virtual también resalta por los cursos cortos que ofrece en diferentes sectores.

Es el caso de uno de los más recientes: un curso de confección. En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al curso?

Pues bien, el SENA explicó en su página web que los requisitos son los siguientes:

El aspirante debe tener más de 14 años.

“Se requiere que el estudiante ava tenga dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual”, explicó.

¿Qué aprenderá en estos cursos?

Según se menciona, el estudiante, una vez desarrollado y finalizado el curso, “aprenderá a elaborar patrones de acuerdo con las especificaciones técnicas”.

¿Cuál es el contenido de ambos cursos?

En total son cuatro módulos los que se desarrollarán en el curso. En estos se aprenderá a confeccionar prendas básicas de vestir como pantalones y camisas, de la siguiente manera:

Módulo 1: corte, herramientas y máquinas

corte, herramientas y máquinas Módulo 2 : confección y corte de falda y blusa

: confección y corte de falda y blusa Módulo 3 : confección de la camisa

: confección de la camisa Módulo 4: confección del pantalón

Recuerde que el curso tiene una duración total de 40 horas.

¿Cómo inscribirse? Link oficial para hacerlo

Finalmente, para inscribirse en este curso recuerde que debe tener una cuenta creada en el sistema Betowa del SENA.

Lea también: SENA ofrece cursos virtuales y gratuitos para aprender a manejar Word y Excel: ¿cómo inscribirse?

Una vez cree su cuenta, haga clic en este enlace: https://betowa.sena.edu.co/oferta/confeccion-y-manejo-de-sus-herramientas?search=confecci%C3%B3n&programId=51671&modality=V

Diríjase a la parte derecha media de la pantalla y haga clic en donde dice ‘Inscribirme’.

Inicie sesión en su cuente y finalice el proceso de inscripción.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: