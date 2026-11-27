Independiente Santa Fe y Atlético Nacional protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. Los dos equipos se enfrentarán este sábado 28 de noviembre, a partir de las 7:30 PM hora colombiana, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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El compromiso tendrá un valor especial para ambos clubes, ya que se encuentran en la parte alta del Grupo A y buscan tomar ventaja en la lucha por el cupo a la gran final. Atlético Nacional llega como líder con cuatro puntos, mientras que Santa Fe ocupa el segundo lugar con tres unidades, las mismas que Independiente Medellín. Once Caldas cierra el grupo con un punto.

Los dos equipos llegan motivados después de sus presentaciones en la segunda jornada. Santa Fe consiguió una contundente victoria 3-0 frente a Once Caldas, mientras que Atlético Nacional se impuso 4-1 ante Independiente Medellín en el clásico paisa. Estos resultados aumentaron la expectativa por el enfrentamiento en Bogotá.

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La tercera jornada marcará el primer enfrentamiento entre cardenales y verdolagas en esta fase del campeonato. Además, será una oportunidad para que Santa Fe iguale o supere a su rival en la tabla, mientras que Nacional buscará mantenerse en la primera posición.

Fecha y hora de Santa Fe vs Nacional

Fecha: sábado 28 de noviembre

Hora: 7:30 PM hora colombiana

Lugar: Nemesio Camacho el Campín