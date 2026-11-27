Deportivo Cali recibirá en Palmaseca al Atlético Bucaramanga este viernes 27 de noviembre a las 6:35 p.m. por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Ambos equipos vienen de perder en la jornada anterior y llegan en búsqueda de los primeros tres puntos que los mantengan cerca del liderato.

Así llegan los equipos

El conjunto vallecaucano viene de perder en el clásico contra el América de Cali por un marcador de 2-1 y quedó con apenas una unidad, conseguida en la primera fecha. En dicho partido el gol fue de Steven Rodríguez, que fue titular y descontó al minuto 51′. En caso tal de ganar, el Cali llegaría a 4 puntos, los mismos que América y Millonarios, a la espera de que estos jueguen entre sí, la misma situación se daría en caso de triunfo de la visita.

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Por parte del Atlético Bucaramanga también llega con un empate y una derrota en las primeras dos fechas, ubicandose último por la diferencia de gol, pues el último partido lo perdió con un abultado 4-1 en su visita a Millonarios. Por dicho resultado, el Leopardo tiene -3 en su diferencia, mientras que su rival solo -1.

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