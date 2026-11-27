Manizales

El representante a la Cámara Mateo Hidalgo envió un derecho de petición a la ministra de Cultura Paola Holguín, para conocer si el Decreto 0703 del 7 de julio de 2026 expedido por el gobierno de Gustavo Petro, en que reglamenta las condiciones para la realización de actividades taurinas en el país sigue vigente, puesto que podría generar consecuencias económicas y comerciales en la próxima edición de la Feria de Manizales.

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“El terremoto ha obligado a los empresarios a vivir distintas situaciones. El sector hotelero trabaja al 40 %, la temporada de toros produce un gran desarrollo económico, la gente no se alcanza a imaginar cuánto dinero dejan estas actividades para Manizales. Al ver que no hay una determinación ni autorización del decreto emitido por el gobierno anterior, mandé un derecho de petición para saber si queda en firme, pero no he recibido una respuesta, solo me piden tiempo, pero se está acabando y los empresarios están preocupados, ya que hay más de 6.000 abonados para la temporada taurina”, explica el representante a la Cámara por Caldas, Mateo Hidalgo.

Describe las cifras que se dejarían de percibir si la feria taurina no se realiza en enero próximo.

“No hay un evento masivo en Manizales que alcance a dejar el dinero que se produce en la feria, ni siquiera el Once Caldas jugando todo el año. Es importante entender que la influencia de la temporada taurina es fundamental para el hospital infantil, puesto que de lo recaudado se destinan en promedio $ 2.500 millones y se preveía que para el siguiente año sería, aproximadamente, $ 3.000 millones. Cerca de 60.000 a 70.000 espectadores que asisten, en su mayoría provienen del exterior que reservan sus hospedajes con 8 meses de anticipación, pero hoy los hoteles trabajan al 40 por ciento. Estábamos acostumbrados a situaciones culturales que hoy se ven desvanecidos”.

El congresista aclara que no está a favor de la celebración taurina, pero puntualiza que reclama una tradición que ha caracterizado a la ciudad. Se pregunta de dónde saldrá el recurso para hacer la transición laboral de aquellos que trabajan en la temporada taurina como los monosabios y el sector informal que obtienen sus ganancias en dicha semana y con la que se sustentan por varios meses.

“Le pregunté a la ministra cómo vamos a solventar el hospitalito, a mencionados colaboradores. Manizales ha sido una ciudad de corazón emprendedora, los eventos masivos son parte primordial para florecer y sobreponerse a la adversidad más reciente como el terremoto. Es difícil entender que no hay una alternativa para suplir la necesidad que hoy exigen los ciudadanos”, finaliza Hidalgo.