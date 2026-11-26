La Policía Nacional logró la desarticulación del grupo delincuencial conocido como “Los Empaquetadores”, mediante la captura de cuatro personas presuntamente dedicadas al hurto de encomiendas gracias a la información oportuna de la ciudadanía.

Una ciudadana informó sobre el hurto de varios paquetes que eran transportados en un vehículo de una empresa de mensajería. “De manera inmediata las patrullas de CAI Villahermosa a través del Plan Candado interceptaron a los presuntos responsables en el barrio La Carola cuando se movilizaban en un automóvil2, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales

Durante el procedimiento fueron recuperados 34 paquetes de encomiendas, avaluados en $4.930.000, y fue incautado el vehículo en el que se movilizaban los implicados.

Los capturados registran un total 45 anotaciones judiciales, distribuidas de la siguiente manera:

• “Yuly” o “Rosa” de 44 años: registra 8 anotaciones judiciales, de las cuales 6 corresponden a hurto, 1 a falsedad en documento público y 1 a concierto para delinquir. Capturada en el 2019 en Pasto por el delito de Concierto para delinquir.

• “Cristóbal” de 53 años: registra 13 anotaciones judiciales: 7 por hurto, 1 por un hecho de homicidio en el barrio el Jazmin, 1 por homicidio culposo, 1 por violencia Intrafamiliar, 2 por lesiones personales y 1 por concierto para delinquir. Este sujeto había sido capturado en el 2021, como integrante del GDCO Malverde 2, dedicados al tráfico de estupefacientes.

• “El loro”o “Samba” de 33 años: registra 14 anotaciones judiciales: 5 por hurto, 5 por tráfico de estupefacientes, 2 por inasistencia alimentaria y 1 por violencia intrafamiliar y inasistencia alimentaria.

• “Leo”: registra 10 anotaciones judiciales: 6 por hurto, 1 por concierto para delinquir, 1 por falsedad en documento público y 1 por daño en bien ajeno.

Los cuatro capturados, junto con el vehículo incautado y los elementos materiales probatorios, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para el respectivo proceso de judicialización, mientras que un juez de la República definirá su situación jurídica.