Guarne, Antioquia

Con motivo de la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que se realizará este domingo 29 de noviembre, la Alcaldía de Guarne anunció la implementación de la ley seca para garantizar el orden público durante la jornada electoral.

La medida comenzará a regir desde las 2:30 a.m y se extenderá hasta las 6:00 p.m. del domingo 29 de noviembre. Durante este periodo estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño.

Según informó la Administración Municipal, la restricción busca preservar la tranquilidad, garantizar la seguridad ciudadana y permitir el normal desarrollo de la consulta popular, en la que los habitantes de ocho municipios decidirán si están de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

La Alcaldía también hizo un llamado a los establecimientos comerciales y a la ciudadanía para que acaten la disposición y contribuyan al desarrollo de la jornada democrática.

Consulta del Área Metropolitana

El próximo domingo, los habitantes de Rionegro, Guarne, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario y San Vicente Ferrer acudirán a las urnas para decidir sobre la creación de esta figura de integración territorial.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 383.952 ciudadanos están habilitados para votar en esta consulta popular, que se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

La votación permitirá conocer si los habitantes respaldan la conformación de un área metropolitana que facilite la articulación de los municipios participantes en asuntos de interés regional.