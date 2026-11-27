Medellín reconoció a cerca de 50 maestros por sus aportes a la calidad de la educación. Foto: Administración Distrital.

Medellín, Antioquia

Cerca de 50 maestros, estudiantes, directivos y agentes educativos de Medellín recibieron el Reconocimiento Ser Mejor, una distinción que exalta las iniciativas y experiencias que contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa y a la transformación de las comunidades.

En su edición número 21, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, destinó más de $893 millones en incentivos para reconocer el compromiso, la creatividad y la innovación de quienes trabajan por una educación con mayores oportunidades. La convocatoria recibió 464 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas 43 experiencias significativas.

Bajo el lema “Inspirar para transformar”, el reconocimiento destacó proyectos pedagógicos, propuestas de liderazgo estudiantil y procesos de gestión escolar que han generado nuevas oportunidades de aprendizaje, bienestar y desarrollo integral.

Entre las iniciativas premiadas se encuentran experiencias relacionadas con habilidades digitales e investigación escolar

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La distinción también incluyó el trabajo desarrollado desde Buen Comienzo, con experiencias enfocadas en el desarrollo integral de la primera infancia, así como el aporte de agentes educativos, entidades prestadoras del servicio y líderes de procesos de gestión. De igual manera, en articulación con Comfenalco Antioquia, se reconocieron iniciativas orientadas al bienestar laboral.

Durante la ceremonia, la secretaria de Educación de Medellín, Carolina Franco Giraldo, resaltó que estas experiencias demuestran los avances y desafíos de la ciudad en materia de calidad educativa, así como la importancia de consolidar un ecosistema educativo que impulse la creatividad y el talento de los jóvenes.

Por su parte, la directora de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, Clara Vélez Múnera, destacó el papel de los agentes educativos y de las entidades prestadoras del servicio en la atención a la primera infancia, y señaló la importancia de reconocer públicamente su labor.